„Bobocii” se pregătesc cu elan mare pentru a urca pe scena Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia, care va avea loc la Satu Nou între zilele de 25-28 august. Noile coregrafii le semnează cunoscutul coregraf Victor Jicheran din Timișoara. Nu am ratat ocazia de a sta de vorbă cu dânsul, înainte ca dansatorii să intre în sala de repeteții. Am discutat despre coregrafia pe care o montează, colaborarea cu românii de pe aceste meleaguri, dar și despre amprenta festivalului.

Coregraful Victor Jicheran colaborează fructuos cu dansatorii din Satu Nou încă din anul 2004. Conform spuselor dânsului, Satu Nou are atât dansatori, cât și o conducere foarte bună. Jicheran a mai montat coregrafii pentru deschiderea și altor ediții ale festivalului. După cum a afirmat, de data aceasta este vorba despre „o coregrafie mai deosebită”.

„Bobocii” se vor prezenta cu un tablou muzical-coregrafic. Mai întâi intră fetele intepretând cântecul „Bună seara, dragi români”. Urmează jocul fetelor cu salbele, iar apoi începe suita de dansuri din Banatul de Munte.

„Nota festivalului pleacă de la deschidere. Coregrafia are durata de 11 minute, pentru că nu se poate face o deschidere într-un timp scurt. Am ales aceste dansuri pentru că spectatorii vor să vadă viteză și grație. Dansurile din zona de pustă sunt mai așezate. Am zis că e mai bine să lucrăm mai mult și să facem jocuri din Banatul de Munte”, a afirmat dânsul.

Unul dintre ansamblurile care va fi oaspete la Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia este ansamblul „Valea Mureșului” din Săvârșin – Bata. Jicheran a afirmat că la deschidere va combina, în partea coregrafică a fetelor, pe fetele din Ansamblul „Valea Mureșului” cu cele din Ansamblul Folcloric Satu Nou.

Sanela CRĂINEAN

