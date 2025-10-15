Numeroase premii şi recunoașteri pentru autorii editurii noastre

Weekendul trecut, localitatea Petrici din Bulgaria a strălucit prin literatură, găzduind prima ediţie a Festivalului Internațional „Cuvinte care strălucesc” („Думи, които блестят”). Poeți, prozatori și critici literari din Serbia, Macedonia, România, Muntenegru, Republica Moldova și Grecia s-au întâlnit pentru a împărtăși idei, emoții și experiențe, transformând orașul într-un veritabil punct de întâlnire culturală. Evenimentul a celebrat frumusețea cuvântului și a demonstrat, încă o dată, cât de mult poate uni literatura oamenii și culturile diferite.

Cinstea de a fi invitat special la acest festival a revenit Casei de Presă și Editură „Libertatea”, instituție cu o activitate editorială impresionantă, care anul acesta a sărbătorit 80 de ani de existență. Din delegația „Libertății” au făcut parte Mariana Stratulat, director și autoare a numeroase cărți de poezie, proză și monografii; Marinel Petrică, președinte al Consiliului de administrație și Gordana Kovačević, autoarea volumului „În nisipul amintirilor”, publicat anul acesta la Editura „Libertatea”.

Prima ediție a festivalului s-a bucurat de o participare impresionantă, adunând peste patruzeci de scriitori din spaţiul balcanic. Atmosfera a fost una de sărbătoare, dominată de emoția cuvântului rostit, de ritmurile poeziei și de respectul profund pentru cultură și artă.

Organizat de Clubul Literar din Petrici, în colaborare cu instituțiile culturale locale și cu sprijinul unor parteneri internaționali, precum Academia Mondială a Poeţilor şi Asociaţia Mondială de Literatură, Festivalul „Cuvinte care strălucesc” și-a propus să devină o tradiție, un loc de întâlnire pentru creatori și iubitori de literatură din întreg spațiul balcanic. Organizatorii principali au fost Stojan Milev (Bulgaria), Milica Paulus (Macedonia) şi Trandafir Sîmpetru (România).

Timp de trei zile, participanții au luat parte la lecturi publice, lansări de carte, mese rotunde, ateliere creative, recitaluri de poezie și momente muzicale, toate într-un cadru relaxat și plin de inspirație, organizate la Sofia şi Petrici. Poezia s-a împletit cu prietenia, iar dialogul intercultural a oferit tuturor prilejul de a descoperi cât de asemănătoare sunt sensibilitățile popoarelor din această regiune a Europei.

Denis STRATULAT

