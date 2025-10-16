Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, în colaborare cu Centrul Cultural din Vârșeț, a organizat, săptămâna trecută, un eveniment cultural de mare importanță pentru minoritatea română. În studioul mare al Centrului „Millennium” din Vârșeț a fost lansat primul volum al ,,Anuarului cultural al Românilor din Voivodina”. Autorul volumului este dr. Traian Căcina.

Prima ediție a ,,Anuarului Cultural al Românilor din Voivodina” a apărut la editura Centrului Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, în biblioteca Studii științifice. Volumul este publicat printr-un proiect finanțat de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Totalitatea evenimentelor culturale care s-au desfăşurat în decursul anului trecut şi sunt cuprinse în acest volum ne confirmă că prin activitățile care țin de cultură, tradiție, obiceiuri și folclor minoritatea română din Voivodina își păstrează cu mândrie identitatea, rădăcinile și proveniență de neam. Moderatoarea evenimentului a fost dr. Eufrozina Greoneanț.

Înainte de începerea programului, Fanfara „Doina” din Râtișor a interpretat câteva cântece populare românești. Davor Stojković, directorul Centrului Cultural, a salutat oficialitățile prezente, exprimându-și bucuria pentru faptul că instituţia pe care o conduce este partener al evenimentului destinat lansării volumului despre cultura românilor din Voivodina. El le-a urat tuturor celor prezenți să se bucure de o seară plăcută.

Marian Mohan, președintele Centrului Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, le-a mulțumit tuturor care au ales să fie prezenți la lansarea volumului „Anuarul Cultural al Românilor din Voivodina”. El l-a felicitat pe autorul ,,Anuarului”, dr. Traian Căcina și le-a mulțumit persoanelor care se implică în viața culturală a românilor din Voivodina, menţionând că realizarea acestui volum nu ar fi fost posibil fără sprijinul lor. De asemenea, Marian Mohan a adresat mulţumiri corpului diplomatic al Ambasadei României la Belgrad și Consulatului General al României la Vârșeț pentru sprijinul acordat care, aşa cum a spus, reprezintă o încurajare pentru membrii Centrului Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală şi un îndemn de a implementa în continuare proiecte culturale, destinate minorităţii române de pe aceste meleaguri.

Mihai Șerban, ministru plenipotențiar la Ambasada României la Belgrad, și-a exprimat bucuria de a se afla la un astfel de eveniment, dedicat lansării volumului despre cultura românilor din Voivodina. El l-a felicitat pe autorul volumului, dr. Traian Căcina, subliniind că va citi cu mare atenție acest volum, pe care îl consideră, înainte de toate, un exercițiu de memorie colectivă – atât pentru prezent, cât și, bineînțeles, pentru viitor.



