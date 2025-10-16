Sărbătoare a tradiției la Petrovasâla

Sâmbătă, 11 octombrie, în localitatea Petrovasâla s-a desfășurat cea de-a XIV-a ediție a manifestării „Gutuia și roadele toamnei”, eveniment devenit deja o frumoasă tradiție locală.

Organizatoarea acestei manifestări a fost, ca în fiecare an, Asociația de Femei „Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla, care a reușit și de această dată să adune femei harnice, talentate și pline de dragoste pentru tradiție, din numeroase localități ale Banatului sârbesc și românesc.

La eveniment au fost prezenți Daniela Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, și Aleksandar Siveri, președintele Adunării locale din Alibunar.

Cei doi invitați de onoare au transmis cuvinte de apreciere și recunoștință pentru activitatea și perseverența femeilor din Petrovasâla, subliniind importanța acestor asociații în păstrarea identității culturale, a limbii și a obiceiurilor bănățene.

„Astfel de evenimente arată forța comunității. Femeile noastre știu să păstreze ceea ce e valoros și să ofere un exemplu generațiilor tinere”, a spus, în discursul său, Aleksandar Siveri, președintele Adunării locale din Alibunar.

La începutul evenimentului, președinta Asociației de Femei „Mâini harnice bănățene”, Victoria Secheșan, a luat cuvântul și a adresat un mesaj de bun-venit tuturor participanților și oaspeților veniți din diferite localități.

În cuvintele sale, ea a subliniat importanța păstrării tradițiilor locale, a promovării gastronomiei bănățene și a spiritului de colaborare dintre asociațiile de femei, care, prin activitatea lor, contribuie la conservarea identității culturale și la întărirea legăturilor dintre comunități.

Pentru a marca participarea și implicarea fiecărei asociații la această manifestare, Secheșan a oferit diplome de participare tuturor asociațiilor prezente.

Cuvintele de apreciere ale președintei au dat startul unei zile pline de voie bună.

Ediția din acest an a fost un adevărat festival al gustului și al tradiției bănățene.

Mesele au fost încărcate cu tot felul de delicii din gutui – dulceață, compot, prăjituri, siropuri și preparate originale, create special pentru această ocazie.

Decorurile rustice, coșurile pline cu fructe, legume și flori de toamnă au completat farmecul unei zile dedicate gospodinelor bănățene și roadei pământului.

La această ediție aniversară au participat numeroase asociații de femei, care au prezentat preparate culinare, produse artizanale și creații tradiționale:

AF „Bănățenele” – Torac

AF „La gură de ogășel” – Mesici

AF „Dobričanke” – Dobrica

AF „Žene Kozjaka” – Novi Kozjak

AF „Etno Art Brakos” – Alibunar

AF „Kruna” – Sânmartinu Sârbesc,

România

AF „Mladost” – Čestereg

AF „Vršćanke” – Vârșeț

AF „Valea Teiului” – Coștei

AF „Karlovačanke” – Karlovac

AF „Vredne ruke” – Cuvin

AF „Naše zlatne ruke” – Vârșeț

De asemenea, la manifestare a participat și Mica Sirar, care a reprezentat localitatea Seleuș, aducând cu sine bucuria și ospitalitatea caracteristice femeilor din această zonă.

Un moment așteptat de toți participanții a fost decernarea premiilor pentru cele mai gustoase și ingenioase preparate din roadele toamnei.

Locul I a revenit Asociației de Femei „Kruna” din Sânmartinu Sârbesc (România), locul II a fost obținut de Asociația „Etno Art Brakos” din Alibunar, iar locul III, de către Asociația de Femei „Žene Kozjaka” din Novi Kozjak.

Premiantele au fost răsplătite cu trofee și aplauze din partea publicului, dar mai ales cu recunoașterea că munca și pasiunea lor au fost apreciate la adevărata valoare.

Despre manifestare, Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, ne-a declarat:

„Mă bucur că și în acest an particip la o ediție reușită a manifestării tradiționale «Gutuia și roadele toamnei» , organizată de Asociația de Femei «Mâini harnice bănățene» din Petrovasâla.

