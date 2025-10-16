Zi plină de gust, tradiție și voie bună

În luna octombrie, la Deta, în România, a fost organizat tradiționalul eveniment culinar „Ceaunul și grătarul”, desfășurat sub egida Centrului Cultural și a Primăriei orașului Deta. La acest eveniment au participat și asociațiile de femei din localitățile românești aflate pe teritoriul orașului Vârșeț: „Valea Teiului” din Coștei, „La gură de ogășel” din Mesici și „Satul Voivodului” din Voivodinți.

De la prof. Veronica Stefan, președinta Asociației de Femei „Valea Teiului” din Coștei, am aflat detalii despre participarea la acest eveniment culinar. Asociația de femei din Coștei participă în mod constant la acest eveniment de la Deta. Femeile din Coștei s-au prezentat cu rețeta „Ciorbă de porc”, preparat tradițional la tăierea porcului în localitățile din Banat. Gazdele evenimentului au asigurat carnea și toate ingredientele necesare. Din partea acestei asociații au fost prezente opt membre, care s-au simțit foarte bine și au avut o experiență plăcută și memorabilă.

Monica Luca, președinta Asociației de Femei „La gură de ogășel” din Mesici, ne-a explicat despre participarea asociației sale la acest eveniment foarte interesant și atractiv. Această asociație a participat pentru a doua oară la eveniment. Asociația din Mesici a fost reprezentată de cinci membre, care au pregătit mâncarea „Carne de porc înăbușită ca la tăierea porcului”. Pe standul femeilor din Mesici s-au aflat și salată de varză, precum și deserturi tradiționale – „Turtă păturată cu pecmez”.

Vasilie PETRICĂ

