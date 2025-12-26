O gospodărie crescută cu suflet și osteneală

La finele lunii noiembrie, după o perioadă îndelungată, am poposit în localitatea Deliblata, unde mai există circa 140 de case de români și unde am avut prilejul să cunoaștem una dintre cele mai respectate familii de agricultori din Banatul de Sud – familia Gava. Oameni harnici, gospodari adevărați, care au reușit să construiască un sistem agricol complet și bine organizat, transmis din generație în generație.

Familia Gava este cunoscută drept una dintre cele mai puternice și bine organizate familii de agricultori din această parte a Banatului de Sud. Activitatea lor acoperă întregul lanț agricol: lucrările câmpului, cooperativa agricolă proprie „Delagro”, creșterea animalelor și mini-ferma din gospodărie, formând astfel un proces agricol rar întâlnit în zilele noastre. Familia lucrează aproximativ 800 de hectare de teren agricol, dintre care circa 400 de hectare sunt în proprietate, iar restul în arendă. Pe aceste suprafețe se cultivă porumb, grâu, floarea-soarelui și soia. „Avem două combine, tractoare și toate utilajele necesare”, spune Daniel.

Cooperativa agricolă „Delagro” – muncă și provocări

Ne-am îndreptat spre sediul Cooperativei Agricole „Delagro”, unde ne-a întâmpinat Daniel Gava, directorul și patronul cooperativei. Înființată în anul 2010, cooperativa funcționează cu un nucleu restrâns de membri, dar cu un volum mare de muncă.

Conform celor menționate de proprietarul ei, anul agricol curent a fost extrem de dificil. Porumbul, cultura de bază în hotarul Deliblății (60–70% din suprafețe), a fost grav afectat, producțiile variind între 300 și 1.500 kg la hectar. Problemele cu aflatoxina au îngreunat și mai mult valorificarea, porumbul din Serbia neavând desfacere pe piață. Grâul a avut rezultate mai bune, iar floarea-soarelui a ajuns la aproximativ 60% din standard.

Pe lângă culturile de câmp, familia Gava crește aproximativ 120 de capete de taurine, patru vaci, precum și porci capre…Daniel se ocupă de mini-ferma familiei, iar laptele și produsele lactate sunt vândute în sat sau livrate lăptăriei „Homolje”. Inițial, creșterea vacilor a pornit din dorința de a asigura lapte pentru familia proprie. Ulterior, Jadranka, soția lui Daniel, a început să prepare brânzeturi de casă și caimac, adaptate nevoilor familiei și ale muncitorilor care lucrează la câmp. Astăzi, în familia Gava trăiesc împreună Mugurel Gava, mama sa, Ileana, fiul său, Daniel, cu soția Jadranka, și cei trei copii: Victor, Konstantin și mezinul Nikolai. Bunica Ileana, care se apropie de vârsta de 80 de ani, reprezintă un sprijin esențial în creșterea copiilor și în buna funcționare a gospodăriei.

„Astăzi, puține femei au acel privilegiu să-și crească copiii acasă. Eu am avut fericirea că pot să stau acasă și că nu sunt nevoită să mă duc să lucrez și pot fi accesibilă fiilor mei și soțului, când are nevoie. Nu am fost pregătiți pentru cel de-al treilea copil, însă s-a întâmplat, iar un mare ajutor îmi este bunica Ileana, care la anul împlinește vârsta de 80 de ani și mă ajută enorm de mult cu copiii, mai ales cu cel micuț. Eu le pregătesc tot ceea ce trebuie, iar ea îi păzește. În timp ce eram gravidă, ea a făcut mâncare pentru toți, chiar și pentru muncitorii noștri. Este acasă, îmi păzește copiii și, dacă nu ar fi ea, eu nu știu ce aș fi făcut. Mai greu se mișcă, are o vârstă frumoasă, dar stă în camera de zi cu ei și casa nu ne este goală. Îmi înseamnă mult”, transmite Jadranka.

Mugurel Gava locuiește în casa alăturată, iar experiența sa de peste patru decenii în agricultură rămâne un pilon de bază al familiei.

Daniel, de la o vârstă fragedă, de la 15 ani, a mers cu bunicul său Nicolae, tatăl lui Mugurel, astăzi decedat, pe hotar. Astfel, de mic i-a intrat în sânge munca de câmp. Daniel a terminat Şcoala Medie de Agricultură din Cuvin. El mai are încă două surori, Dorina (n. 1984) și Daniela (n. 1994), de la care are nepoți.

Teodora SMOLEAN

