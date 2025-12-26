În spirit de sărbătoare

Târgul de Crăciun, care a avut loc la Sân-Mihai în data de 18 decembrie, a reunit comunitatea locală, dar și numeroși participanți din alte localități. Acesta s-a desfășurat în sala Căminului Cultural din localitate.

La târg au fost prezente mai multe asociații de femei, atât din comuna Alibunar, cât și din alte comune învecinate. Printre acestea enumerăm: „Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla, „Etno Art Brakos” din Alibunar, „Valea Teiului” din Coștei, „Varoš pod Kulom” din Vârșeț, „Satul Voievodului” din Voivodinț, precum și „Mâini de aur” din Sân-Mihai.

Asociația „Mâini de aur” din Sân-Mihai, gazda manifestării, s-a remarcat în mod special prin cel mai bogat și divers stand, plin de produse tradiționale, obiecte artizanale și decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă.

Un stand aparte a fost amenajat de elevii Școlii Elementare „3 Octombrie” din localitate, care s-au prezentat cu decorațiuni de Crăciun realizate manual, demonstrând creativitate, implicare și dragoste pentru tradițiile locale.

Asociațiile de femei participante s-au remarcat prin standuri bogat amenajate, oferind vizitatorilor o varietate de prăjituri de casă, preparate tradiționale, dar și obiecte realizate manual, lucrate cu migală și pricepere. Produsele au reflectat tradițiile locale, creativitatea și hărnicia femeilor implicate, bucurânduse de un interes deosebit din partea publicului.

Târgul de Crăciun a început la ora 16, iar o oră mai târziu, la ora 17, pe scena Căminului Cultural din localitate au urcat animatori care au susținut un spectacol dedicat copiilor. Programul artistic a fost animat, interactiv și plin de momente vesele.

Începând cu ora 18, scena Căminului Cultural din Sân-Mihai a fost ocupată de elevii Școlii Elementare „3 Octombrie” din localitate, care au prezentat o scenetă de teatru cu titlul „Lumina din căsuța mică”. Momentul artistic a fost primit cu multă apreciere din partea publicului, aducând în prim-plan mesajul sărbătorilor de iarnă.

Adriana PETROI

