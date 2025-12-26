Târgul de Crăciun

Luni, 15 decembrie 2025, în pragul sărbătorilor de iarnă, elevii, împreună cu cadrele didactice de la Școala Elementară „Întâi Mai” din Petrovasâla, au organizat tradiționalul Târg de Crăciun. Evenimentul, având un caracter caritabil, a avut loc în sala de educație fizică a școlii, unde elevii de la ambele cicluri, pe standuri amenajate, au creat o atmosferă de sărbătoare.

La îndemnul cadrelor didactice și cu sprijinul părinților, elevii au umplut mesele cu diferite decorațiuni colorate și produse tradiționale pregătite cu migală de mâinile harnice ale elevilor, dar și cu sprijinul venit din partea părinților. Pe fiecare produs a fost afișat prețul, deoarece fondurile adunate vor fi direcționate spre cumpărarea unor ustensile și materiale didactice care vor fi de folos în desfășurarea nestingherită a procesului de învățământ.

Coordonatoarea acestui proiect umanitar, prof. Mirjana Lazić, a vorbit despre atelierele creative în cadrul cărora elevii au confecționat decorații pentru bradul de Crăciun. La realizarea acestui proiect au contribuit prof. Nataša Slepčević, precum și Gheorghina Juja, asistent pedagogic.

Alături de elevi au fost prezenți părinții lor, precum și o mulțime de săteni, care au venit să acorde sprijin organizatorilor și să se bucure împreună de magia sărbătorilor de iarnă.

Silvia MĂRGAN

