Festivalul „Fie în veci de veci lăudat” a ajuns la cea de-a XXXV-a ediție

Comunitatea românească din Uzdin a trăit momente de aleasă bucurie sufletească odată cu desfășurarea Festivalului de Colinde „Fie în veci de veci lăudat”, ajuns la cea de-a XXXV-a ediție, un eveniment care s-a impus de-a lungul anilor ca un reper spiritual, cultural și identitar pentru românii din Banatul sârbesc. Manifestarea a fost organizată de Biserica Ortodoxă Română „Sfântul Gheorghe” din Uzdin, în colaborare cu Centrul Cultural „Doina” și SLA „Tibiscus”, cu binecuvântarea Episcopiei Daciei Felix.

Festivalul a reunit numeroși credincioși, iubitori ai tradițiilor și oaspeți din localitate și din împrejurimi, oferind un cadru în care colindul românesc, credința și obiceiurile strămoșești s-au împletit armonios. Programul artistic a debutat cu copiii care au prezentat obiceiuri tradiționale de pintărai, readucând în atenție datini vechi de Crăciun, păstrate cu grijă și transmise generațiilor tinere ca semn al continuității spirituale și culturale.

Pe scenă au urcat corul școlii, corul bisericesc, precum și alți interpreți de colinde, care au încântat publicul prin interpretări sensibile și autentice ale colindelor românești. Un moment aparte l-a constituit participarea corului din Ecica, condus de profesorul Titus Ciorogar, care a adus un plus de valoare artistică manifestării, fiind răsplătit cu îndelungi aplauze din partea publicului.

