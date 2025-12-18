La Maramorac a avut loc prima ediție a Festivalului de Colinde„Să vestim Nașterea Mântuitorului”

„Să vestim Nașterea Mântuitorului”, un eveniment deosebit dedicat pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului. Manifestarea s-a desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, reunind numeroși credincioși, copii și slujitori ai Bisericii.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, oficiată de un sobor de preoți. În cadrul slujbei, un număr mare de copii și credincioși s-au împărtășit cu Sfânta Taină a Împărtășaniei, moment de profundă încărcătură spirituală, specific perioadei Postului Crăciunului.

După Sfânta Liturghie, atmosfera de sărbătoare a continuat printr-un bogat program de colinde. Grupuri de copii și interpreți soliști au adus în fața publicului colinde tradiționale, vestind cu bucurie Nașterea Mântuitorului. Au participat colindători din Maramorac, elevi ai Școlii Elementare „Sava Maksimović” din Maramorac, coordonați de învățătoarea Marinica Purici și de Lucian Ciolac, sub îndrumarea și cu sprijinul preotului paroh din Maramorac, părintele Milan Ristić.

De asemenea, au fost prezenți elevii clasei a treia de la Școala Elementară „George Coșbuc” din Torac, sub îndrumarea învățătoarei Marieta Bure, precum și copii și credincioși din Parohia Ortodoxă Română Toracul Mic, păstorită de preotul Emanuel Mojic, și din Parohia Ortodoxă Română Toracul Mare, păstorită de preotul Cristian Popi. Grupurile de colindători au fost coordonate de profesorul Filip Baloș și de Marcela Iacob. Programul artistic a fost completat de interpreți soliști din mai multe parohii, care au impresionat publicul prin sensibilitate și dăruire.

Mateia Răduț

