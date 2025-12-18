Magia colindelor în inimile copiilor

Ambasada României a găzduit concertul tradițional de colinde, organizat de Ambasada României, Școala Elementară „Dr. Aleksandar Saboljev” și Societatea Cultural-Artistică „Ștefan Ștefu” din Ecica. Publicul prezent s-a bucurat de un program artistic deosebit.

La acest eveniment cultural au fost prezenți Excelența Sa Silvia Davidoiu, ambasadorul României la Belgrad, Mihai Șerban, ministru plenipotențiar al Ambasadei României la Belgrad, mr. Roman Bugar, Marinel Mândrea, reprezentant al CNMNR, Mariana Stratulat director al CPE Libertatea, Marinel Petrică președintele Consiliului de Administrație al CPE Libertatea, pr. Florențiu Ianeș, reprezentant al Episcopiei ,,Dacia Felix” din Vârșeț, precum și numeroși alți invitați.

La începutul manifestării, Excelența Sa Silvia Davidoiu a mulțumit tuturor celor prezenți la acest program de sărbătoare, explicând că, în fiecare an, se încearcă invitarea altei școli sau a altei societăți culturale. „Avem o bogăție culturală deosebită și mulți copii care păstrează tradițiile și obiceiurile românești”, a subliniat ambasadorul României la Belgrad. Excelența Sa Silvia Davidoiu s-a declarat profund impresionată de copiii și tinerii care s-au prezentat cu brio. Evenimentul a reprezentat un moment de deschidere spre sărbătorile de iarnă.

Îmbrăcați în portul național românesc și având o coregrafie foarte bine pregătită, micii artiști de la Școala Elementară „Dr. Aleksandar Saboljev” au prezentat, în fața publicului, un repertoriu alcătuit din cele mai frumoase colinde. Corul copiilor a stârnit emoții puternice în rândul celor prezenți. Programul a continuat cu soliștii vocali Roman Bugar, Selina Vrćek, Denisa Banjas, Melisa Mioc, Laura Petrovici, Lorena Bugar, Angelina Dan și Mariana Mioc, membri ai Societății Cultural-Artistice „Ștefan Ștefu”, care au interpretat colinde tradiționale.

Vasilie PETRICĂ

Foto: Larisa GHEORGHE

Articolul integral îl puteți citi în numărul 51 din 20 decembrie 2025