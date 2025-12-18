Magie, emoții și acorduri românești care au sensibilizat inimi și suflete

În pragul Sfintelor Sărbători de iarnă, când inimile se deschid spre lumină, credință și tradiție, muzica devine limbajul prin care bucuria Nașterii Domnului ajunge la fiecare suflet. Într-o asemenea atmosferă de aleasă trăire duhovnicească și culturală, în seara zilei de joi, 11 decembrie, sala Teatrului Național „Jovan Sterija Popović” din Vârșeț a găzduit Concertul de Colinde „Bunule, Doamne, ai venit în Betleem”, un eveniment deosebit, organizat de Fundația „Protopop Traian Oprea” și Episcopia Daciei Felix.

Numeroșii spectatori prezenți au avut prilejul să simtă magia Crăciunului și să trăiască clipe de neuitat, alături de cei mai tineri membri ai SCA „Luceafărul” din Vârșeț, instruiți cu multă dăruire de Marina Valeria Zarić de Orchestra de Muzică Populară din Voivodina, dirijată cu măiestrie de Roman Bugar, precum și de invitații speciali din România: Simona Mazăre, Narcisa Băleanu, Ciprian Pop și Ștefan Negru.

Atmosfera de sărbătoare a fost desăvârșită de moderatorul serii, părintele Sergiu-Vlad Sandu, din Arhiepiscopia Aradului, care a știut să introducă publicul, în mod, cu mult tact și sensibilitate, în spiritul Crăciunului, să ofere prezentări inspirate fiecărui interpret și să emoționeze auditoriul prin recitarea unor versuri semnate de poeți români renumiți.

Spectacolul a fost inaugurat de Orchestra de Muzică Populară din Voivodina, care, sub bagheta maestrului Roman Bugar, a demonstrat cât de frumos pot suna colindele interpretate la instrumente tradiționale, aducând magia sărbătorilor direct în sufletele spectatorilor. Aranjamentele au fost scrise de: Petru Popa, Grațian Petrovici, Doru Todor Ursu și Filip Baloș.

Cele mai candide momente ale serii au fost oferite de copiii SCA „Luceafărul”, care, prin zâmbetele lor și lumina aprinsă în priviri, nu au lăsat pe nimeni indiferent. Micii artiști au interpretat sceneta „Venirea stelei”, instruiți cu răbdare și dăruire de Marina Valeria Zarić, care, în timp ce dirija, și-a ținut strâns la piept cea mai de preț comoară – adorabila sa fiică.

Denis STRATULAT

Foto: Larisa GHEORGHE

și Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 51 din 20 decembrie 2025



