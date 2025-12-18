Colindătorii au adus bucurie în sufletele torăcenilor

În pragul marii sărbători creștinești, Crăciunul, duminică, 14 decembrie, la Căminul Cultural din Torac s-a desfășurat tradiţionalul Praznic al Obiceiurilor de Iarnă. Acest măreţ eveniment a fost organizat de Societatea (Fundaţia) Română de Etnografie şi Folclor din Voivodina, alături de Asociaţia pentru Artă şi Cultură Românească ,,Vichentie Petrovici Bocăluţ”, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina şi Şcoala Elementară ,,George Coşbuc” din Torac.

La începutul manifestării, publicului s-a adresat preşedintele Fundaţiei, Nicu Ciobanu, care a salutat prezenţa ministrului-consilier Daniel Bala, reprezentantul Consulatului General al României la Vârșeț, venind apoi cu câteva cuvinte călduroase: ,,În aceste zile, în care lumina se aşează în fiecare casă şi în fiecare inimă, ne întâlnim la Praznicul Obiceiurilor de Iarnă pentru a celebra împreună frumuseţea tradiţiilor noastre”.

Daniel Bala a menţionat că de fiecare dată vine cu mare bucurie la Torac. ,,În această seară, pe scena din Torac se colindă, pentru că suntem în preajma Crăciunului, colindul fiind expresia cântată a credinţei noastre străbune, minunate creaţii populare care ne încântă şi în această seară. Colindătorii din Torac, Ecica, Nicolinţ, Iancaid, Uzdin şi Timişoara ne încălzesc sufletele cu colinde româneşti, aducându-ne pace şi linişte sufletească. Sunt bucuros că Consulatul General Vârşeţ a contribuit la acest spectacol extraordinar cu pacheţele cu dulciuri pentru colindători”.

La inaugurarea programului, Nicu Ciobanu a amintit că Fundaţia de Etnografie şi Folclor a organizat prima ediție a Praznicului Obiceiurilor de Iarnă în anul 1997 la Torac și că această manifestare a rămas una tradițională. Ani de-a rândul au participat cete și trupe de colindători, ansambluri, formații, cu colinde și obiceiuri de Crăciun, din țară și din România, aducând vestea Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

