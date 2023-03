O nouă şansă

Invitata noastră de astăzi este o doamnă din județul Cluj, România, care iubește natura și plantele. O lăsăm pe ea să se prezinte.

,,Mă numesc Maria Cioica și sunt din judeţul Cluj. Am 71 de ani și mi-am petrecut aproape jumătate din viață la Deva, după care m-am întors acasă, în satul natal. Simțeam că mă cheamă pământul, grădina şi florile pe care le-am îndrăgit de mică. Am cumpărat o casă care necesita renovare. Ca şi orice om gospodar, m-am apucat de lucru. Pe lângă casă trebuia o floare, un pom, plante. Așa am început să grădinăresc.

Am îndrăgit florile de mică. Simt că ele îmi dau viață. Ele sunt bucuria sufletului meu. Cu ele îmi petrec zilele și cu ele vorbesc toată ziua”.

Ai rămas singură?

Deoarece nu ne hotărâm noi soarta, nu după multă vreme am rămas singură. Atunci mi-am găsit un refugiu și o alinare în tot ce înseamnă floare, plantă, legume și fructe. Am început să plantez singură tot felul de pomi, arbuști fructiferi și, nu în ultimul rând, sute de flori pentru care pun mult suflet și le îngrijesc ca pe un copil. Dintr-o grădină care nu avea nicio floare, niciun pom, am ajuns să-mi fac micul meu rai.

Ai îndrăgit florile în perioada când locuiai la Deva. Ce-ți amintești?

Primele flori și plante pe care le-am procurat pe vremea când locuiam la Deva au fost câțiva bulbi de ghiocei, un bulb de crin regal și o rădăcină de rubarba. Pe toate le-am mutat la Cluj, le-am înmulțit și multe am dăruit!

Dintre flori, am foarte multe specii, atât perene, cât și anuale. Nu aș putea spune numărul deoarece am foarte multe.

Mulţi pomi am plantat singură: meri, peri, cireși, vișini, gutui, piersici, migdali, corcoduși și nectarin.

Dintre arbuștii fructiferi cultiv: aronia, afin siberian, coacăz roșu și negru, josta, agriș roșu și alb, mure, zmeură și gojii.

Maria RADU NOVAC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 64 din 25 martie