Reflecții asupra celui de-al cincilea număr al publicaţiei Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina, Republica Serbia – 2025

Într-o lume în care valorile autentice par tot mai des puse la încercare, în care tradițiile riscă să fie pierdute de ritmul accelerat al modernității, inițiativele care păstrează, cultivă și promovează patrimoniul cultural devin nu doar importante, ci vitale pentru continuitatea identitară. O astfel de inițiativă este, fără îndoială, Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina.

Ediția din 2025, găzduită de cunoscuta localitate Uzdin în perioada 21–24 august, a fost una deosebit de reușită. A reunit ansambluri folclorice, interpreți și iubitori de cultură din toate colțurile Voivodinei, dar și invitați din România. În cadrul acestui eveniment, devenit deja o sărbătoare anuală a identității românești, a fost lansat cel de-al cincilea număr (seria nouă) a revistei oficiale a festivalului: „Armonii muzical-folclorice”.

Această publicație, apărută cu sprijinul și profesionalismul redacției Casei de Presă şi Editură „Libertatea”, este mult mai mult decât un simplu program al festivalului sau o broșură informativă. Este o cronică vie a spiritului românesc din Voivodina, o punte între generații, o arhivă a celor care muncesc neobosit pentru ca graiul, portul și cântecul românesc să nu dispară.

Revista are un conținut bogat, cu o structură echilibrată. A fost realizată sub coordonarea jurnalistei Virginia Puia, în calitate de redactor responsabil, alături de jurnaliștii Denis Stratulat și Teodora Smolean. Materialul editorial reflectă în mod armonios valoarea artistică și umană a festivalului: de la interviuri cu organizatorii și invitații speciali, texte despre tradiție, până la relatări emoționante din culisele festivalului, care duc mai departe flacăra culturii.

Virginia Puia

