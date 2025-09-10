Periodic al Marelui Festival de Folclor şi Muzică Românească al Românilor din Voivodina – Serbia, Ecica 2025

În preajma Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina, care s-a desfăşurat anul acesta în perioada 22-23 august, la Ecica, a apărut un nou număr al periodicului ,,Tezaur Bănăţean”. Între copertele acestei reviste sunt prezentate activităţile premergătoare organizării festivalului, obiceiuri tradiţionale din Ecica şi câteva societăţi cultural-artistice. Periodicul cuprinde şi interviuri cu persoane care şi-au dat cea mai mare contribuţie la organizarea Marelui Festival de la Ecica.

,,Tezaurul Bănăţean” a fost editat şi sponsorizat de Casa de Presă şi Editură ,,Libertatea” din Panciova, fiind tipărite 200 de exemplare. La redactarea periodicului au contribuit: Dan Mata, Marin Gaşpăr, Florin Raşa, Mircea Lelea, Denis Stratulat, Vasile Novac, Ervin Gazdag şi Mateia Răduţ.

În primul interviu, realizat cu Roman Bugar, preşedintele Consiliului Executiv al Marelui Festival de Folclor şi Muzică Românească al Românilor din Voivodina, cititorii pot afla detalii despre implicarea tinerilor entuziaşti din Ecica în organizarea festivalului.

Societatea Cultural-Artistică ,,Ştefan Ştefu” din Ecica sărbătoreşte anul acesta 140 de ani de activitate. Marinel Bugar, preşedintele acestei societăţi, a vorbit despre munca, tradiţia şi activitatea fructuoasă de la începuturile vieţii culturale ale amatorilor ecicheni. De asemenea, dânsul a prezentat secţiile care au activat de la bun început, precum şi cele de azi.

Mirko Škaljak, preşedintele Comitetului Local de Organizare, vorbește despre munca din spatele festivalului, despre implicarea comunităţii şi despre semnificaţia profundă a acestei manifestări.

Pe următoarele pagini sunt prezentaţi mesageri ai folclorului şi cântecului popular românesc cu origini din Ecica, precum Ana Bugar Ursu, Coriolan Bugariu, Ion Bugar, Roman Bugariu, Andrei Dajdiu, Constanţa Ioviţă şi, nu în ultimul rând, Solomon Magda. Textele sunt culese din ,,Lexiconul soliştilor vocali şi instrumentişti ai Postului de Radio Novi Sad”, autoare fiind Ileana Ocolişan Baba.

În „Tezaurul Bănăţean” citim şi despre portul popular ecican. Sunt prezentate şi obiceiurile tradiţionale româneşti din Ecica – jocul tradiţional românesc, obiceiurile de nuntă, „dusu” cu lucru şi altele.

Florin RAŞA

