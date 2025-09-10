Copilăria ca literatură

Mariana Stratulat, ,,Avanture malog Darka”, roman pentru copii, Panciova, ,,Mali Nemo” / ,,Libertatea”, 2025.

Nu știm dacă în anul 2002, când a debutat cu cartea de poezii pentru cei mici, intitulată ,,…Doar copii!”, Mariana Stratulat știa că va jongla atât de bine cu diferite genuri literare. A acoperit un gol în literatura pentru copii, ce a rămas după Ana Niculina Ursulescu și s-a afirmat rapid ca ziaristă, poetă și prozatoare. În timp, și-a construit un parcurs editorial bogat și divers.

După proza scurtă (,,Masca de aur”, 2004), romanul ,,Neliniști și speranțe” (2005), poeziile din ,,Fascinația invizibilității” (2006) și romanul ,,Viză pentru șapte zile” (2008), Mariana Stratulat a revenit în anul 2008 la literatura pentru copii, cu volumul de versuri ,,Mitzi și Puff” (2008). ,,Poeziile îi sunt crâmpeie desprinse din lumea mirifică a copiilor. Sunt sincere, pure şi senine ca «bună dimineaţă», iar prin ele se perinde ca un lait motiv – ideea fascinantă a copilăriei!”, aprecia recenzenta volumului, Mălina Drăgan. Cu ,,Visul Dianei” (2013), autoarea şi-a pus la încercare iscusinţa de scriitoare într-un gen neexpolorat de ea până în acel moment şi anume genul dramatic. Acest volum cuprinde nouă piese de teatru pentru copii, iar piesa care a dat titlu volumului a fost pusă în scenă la Coştei. Cu acest volum, autoarea, aşa cum ea însăşi a mărturisit, a vrut să reînvie teatrul pentru copii în satul ei natal şi să îi facă pe copii să citească. În anul 2023, Mariana Stratulat a publicat și un volum de versuri pentru copii în limba sârbă: ,,Stihovanje ispod sunca”.

Între timp, raftul cu cărți ce poartă semnătura Marianei Stratulat s-a îmbogățit cu monografii, antologii, romane și volume de poezie pentru adulți. Totuși, din același imbold creativ și dintr-o dragoste evidentă pentru universul copilăriei, o carte, apărută în anul 2009, avea să primească epilog 16 ani mai târziu. Este vorba despre romanul ,,Aventurile lui Alex”. Cartea deschide porțile către Țara Aventurilor Infinite, unde cititorul intră cu regulile simple ale jocului: zâmbet, imaginație și bucuria descoperirii. Alex, personajul central, este „un băiețel adorabil, înclinat spre vis și comunicare”, aflat la vârsta fragilă dintre joacă și primele încercări de înțelegere a lumii adulților. Prin ochii lui, banalul devine extraordinar: o greșeală copilărească se transformă în poezie, o ploaie torențială în drum către Lună, iar venirea pe lume a unei surori mai mici în motiv de reflecție asupra familiei.

Marina KALKAN

