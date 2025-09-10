Centrul de sănătate a primit un colposcop de ultimă generație printr-o donație internațională

Sănătatea și calitatea serviciilor medicale reprezintă o prioritate pentru fiecare comunitate, iar orice investiție sau sprijin în domeniul medical are o importanță deosebită. Un exemplu elocvent în acest sens este gestul prietenesc al Republicii Polone față de cetățenii din Covăcița. În cadrul unui program de susținere și ajutor, Polonia a donat Centrului de Sănătate din Covăcița un colposcop modern, destinat Secției de ginecologie, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de diagnostic și tratament.

Solemnitatea predării aparatului a reunit atât reprezentanți ai Poloniei, cât și ai comunității locale. Din delegația poloneză au făcut parte Kamila Duda Kavecka, Gžegoš Kašuba și Katarzina Eva Stojičić, care au fost întâmpinați cu respect de directorul instituției medicale, dr. Sorin Jivoin, și de asistenta șefă, Vesna Garaj. Cu această ocazie, dr. Jivoin a semnat documentul de donație și a declarat: „Această aparatură modernă va aduce un sprijin real activității medicilor noștri și va contribui la îngrijiri medicale de mai bună calitate pentru paciente.”

La eveniment au fost prezenți și reprezentanții autorităților locale – Miroslav Tomaš, vicepreședintele Primăriei Covăcița, și Tanja Bubeskov, șefa Administrației comunale, care au evidențiat faptul că dotarea cu echipamente moderne este un pas important pentru sănătatea locuitorilor. „Această donație are o mare valoare pentru cetățeni, pentru că aduce aparatură de ultimă generație și contribuie la dezvoltarea serviciilor de sănătate”, a subliniat Miroslav Tomaš.



Virginia PUIA

