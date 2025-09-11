Echipa „Steaua” din Sărcia a cucerit Cupa

Turneul final al Jocurilor Sportive „Cupa Libertății”, la ramura sportivă minifotbal, categoria veterani s-a desfășurat în ziua de 6 septembrie 2025 în sala sportivă a Centrului Sportiv „Millennium” din Vârșeț. La acest turneu s-au calificat echipele „Steaua” din Sărcia, echipele din Alibunar, Satu Nou și Mărghita. Sistemul de joc a fost 5 plus 1 iar fiecare meci a fost format din două reprize de câte 10 minute. Înaintea de începerea meciurilor a avut loc deschiderea festivă a turneului. În sala sportivă „Millennium” din Vârșeț, pe lângă fanii echipelor care au fost prezenți pe tribune, la eveniment au fost prezenți și dr Traian Căcina vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române și membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, Marian Mohan secretarul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Mariana Stratulat directoarea CPE „Libertatea”, Marinel Petrică președintele Consiliului de Administrație al CPE „Libertatea” din Panciova și Daniel Bala șef de misiune a.i. la Consulatul General al României la Vârșeț.

Moderatorul deschiderii a fost Marinel Petrică care a salutat pe cei prezenți, dorindu-le bun venit la turneul final al „Cupei Libertății” la minifotbal, categoria veterani. El a menționat că este foarte mândru că în anul jubiliar al CPE „Libertatea” s-au organizat cu mare succes Jocurile Sportive la minifotbal, șah dar există posibilitatea să fie organizate jocurile sportive și la ramura sportivă volei pentru ca, în anul jubiliar, să revină în calendarul competițiilor sportive și această disciplină sportivă.

Toate turneele finale desfășurate sub egida a „Cupei Libertatea” s-au desfășurat la Vârșeț din cauză că, CPE „Libertatea” s-a înființat la Vârșeț în anul 1945. Prin „Cupa Libertății” se promovează nu numai sportul ci și cuvântul scris românesc. De câțiva ani turneul final al „Cupei Libertății” la veterani este finanțat de către Secretarul Provincial care a recunoscut aceste eveniment drept un simbol al românilor din Voivodina.

Celor prezenți s-a adresat și dr. Traian Căcina, subliniind importanța acestei manifestări sportive: „Sunt bucuros că în anul jubiliar când CPE „Libertatea” aniversează 80 de ani de existență, ambele turnee finale la minifotbal se desfășoară în sala sportivă din Vârșeț. Ca oraș, am pus la dispoziție această minunată sală sportivă de la Centrul „Millennium” pentru că orașul Vârșeț pune un mare accent pe minoritatea română și, bineînțeles, pe CPE „Libertatea” cu care are o colaborare foarte bună. În numele orașului și în numele Consiliului Național Român le doresc participanților meciuri interesante și felicit toate echipele pentru că toate echipele prezente sunt, într-un fel, învingătoare la acest turneu”.

Vasilie PETRICĂ

