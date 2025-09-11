A scăzut numărul elevilor începători

În prima zi a noului an școlar 2025/2026, reprezentanții Primăriei Plandiște – Jovan Repac, primarul comunei, și Ljubomir Rakić, viceprimarul – au vizitat toate cele trei școli elementare, împreună cu departamentele lor, ceea ce a devenit deja o tradiție în ultimii 10 ani.

Și anul acesta, reprezentanții Primăriei au înmânat elevilor începători cadouri precum ghiozdane, rucsacuri și mijloace didactice de bază, cum ar fi creioane, caiete, plastelină, carioci, acuarele și blocuri de desen. În plus, elevii începători au primit și un ghid despre comportamentul în trafic, oferit de Agenția pentru Siguranța Rutieră a comunei Plandiște.

În anul școlar 2025/2026, în total, în cele trei școli elementare sunt înscriși în clasa întâi 67 de elevi – cu 21 mai puțini decât anul trecut. La Școala Elementară „Jovan Sterija Popović” din Velika Greda, cu departamentul din Miletićevo, sunt înscriși 6 elevi (4 la Velika Greda și 2 la Miletićevo). La Școala Elementară „Jovan Jovanović Zmaj” din Hajdučica s-au înscris 8 elevi, dintre care 3 la departamentul din Stari Lec.

În cea mai mare școală din comuna Plandiște, Școala Elementară „Dositej Obradović”, cu toate departamentele sale, sunt înscriși 52 de elevi. La școala din Sân-Ianăș, cu predare în limba română de la clasa I până la a VIII-a, în clasa întâi s-au înscris 3 elevi. La școala din Mărghita, de asemenea cu predare de la clasa I la a VIII-a, dar în limba sârbă (unde limba română se învață opțional), anul acesta sunt înscriși doar 5 elevi. La Jermenovci, unde școala are predare în limba sârbă și maghiară, sunt înscriși 6 elevi începători.

Rodica GRUESCU

Articolul integral îl puteți citi în numărul 37 din 13 septembrie 2025