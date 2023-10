Splendoarea azurului împletită cu un sentiment de mândrie

La cel de-al VIII-lea Festival Internaţional al Corurilor de la Herceg Novi, Corul Psaltic ,,Sfântul Ioan Damaschin” din Arad s-a clasat pe locul întâi.

Am avut privilegiul și bucuria de a petrece la mare în Muntenegru, la Herceg Novi, zilele din prima jumătate a lunii octombrie, pe când vara încă se mai lupta să nu cedeze locul toamnei. Diversitatea evenimentelor culturale din acel oraș ştie să te surprindă, în special dacă îţi permiţi luxul de a fi relaxat, aşa cum se și cuvine când eşti în concediu.

După ce seara senină și luminoasă mi-a încântat simțurile pe malul mării, în dimineaţa zilei următoare m-am îndreptat spre centrul acestui oraş al soarelui, mimozei şi al scărilor. În timp ce urcam scările și apoi coboram, pe sub Turnul cu ceas (Sat kula) simţeam cum îmi umple sufletul de bucurie un cântec românesc. Localnicii şi turiştii îi aplaudau pe cântăreţii care, acompaniaţi de un acordeonist şi un violinist, interpretau un cântec vesel, de dragoste. După ţinuta lor vestimentară mi-am dat seama că este vorba despre un cor sacru. Spectatorii, plini de voie bună, cu feţele senine, zâmbitoare, dădeau din umeri şi din mâini în ritmul dinamic al cântecului. A fost un început excepţional al zilei sub acel cer senin. Am ajuns fix la timp să aud ultima strofă a cântecului minunat. Aveam impresia că se străduia să răscolească valurile aurii ale mării. Coriştii români s-au grăbit să se retragă de pe scena cu scări pentru a ceda locul altor cântăreţi. În acea învălmăşeală, în treacăt, am reuşit totuși să intru în vorbă cu ei şi să aflu că sunt din Arad. I-a interesat și pe ei cine sunt și de unde vin.

M-am documentat la faţa locului şi am aflat că este în curs cel de-al VIII-lea Festival Internaţional al Corurilor, care se desfăşoară pe parcursul a trei zile (6 – 8 octombrie), sub auspiciile comunei Herceg Novi. Manifestarea a fost inaugurată la Cetatea ,,Kanli kula” (care datează din 1539), pe una dintre cela mai frumoase scene de vară de la Marea Adriatică. La acest festival, care a reunit 26 de ansambluri, respectiv 850 de participanţi, pentru prima dată s-au prezentat şi coruri din România, Bulgaria şi Georgia.

În dimineața zilei de duminică am avut o altă întrevedere cu coriştii români. A fost ultima zi festivalieră, în care corul din Arad și-a încheiat sederea la Herceg Novi cu încă o prestație din repertoriul său, susținută la Biserica ,,Sfântul Ieronim”.

Mărioara Stojanović

Articolul integral îl puteți citi în numărul 42 din 21 octombrie