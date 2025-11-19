Sportul este marea mea dragoste

Localitatea Sărcia a avut dintotdeauna sportivi de mare valoare. Pe lângă practicanții de arte marțiale, aici s-au afirmat și fotbaliști care au lăsat urme de neșters într-unul dintre cele mai populare sporturi din lume. Săptămâna trecută am stat de vorbă cu sportivul Zeko Lučičanin, binecunoscut pentru participarea sa constantă la olimpiada noastră, Jocurile Sportive „Cupa Libertății”, la ambele categorii.

Zeko s-a născut la Zrenianin, dar trăiește astăzi la Sărcia, unde a absolvit școala elementară. Studiile medii le-a urmat la Școala Medie de Tehnologie.

A îndrăgit fotbalul încă din copilărie. Sub îndrumarea antrenorilor, a jucat mai întâi la echipa de tineret „Radnički” din Sărcia, pe poziția de mijlocaș stâng. Talentul l-a făcut să se remarce rapid, astfel că a trecut în prima echipă a clubului. De-a lungul carierei, a făcut parte din numeroase echipe din țară și din străinătate. A fost cunoscut pentru driblingurile sale cu piciorul stâng. Cu „Radnički” a obținut multe rezultate importante.

Ulterior, s-a transferat la „Proleter” din Zrenianin. Pe vremea fostei Iugoslavii, alături de echipa din Subotica, a promovat în divizia a doua, un succes istoric pentru acea formație. A mai jucat la echipele din Jitiște, Novi Pazar, Kikinda, Jagodina și Crvenka, toate reușind, cu aportul său, să se plaseze în eșaloane superioare. A jucat împotriva unora dintre cele mai puternice echipe ale fostei Iugoslavii, punând deseori în dificultate atacanții datorită vitezei sale impresionante.

După mulți ani petrecuți în fotbalul din țară, Zeko Lučičanin a primit o ofertă de nerefuzat și a evoluat câțiva ani în Austria și Germania. Poziția de mijlocaș, explică el, este una foarte importantă în echipă, deoarece jucătorul trebuie să găsească cele mai bune soluții de a plasa mingea către atacanți. De la Zeko am aflat că fotbalul este un sport extrem de solicitant și necesită numeroase abilități

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 47 din 22 noiembrie 2025