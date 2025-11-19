Concert aniversar de excepție

Sâmbătă, 15 noiembrie, în sala Căminului Cultural a avut loc concertul aniversar de marcare a zece ani de activitate neîntreruptă a Centrului Artei Populare din Nicolinț. Evenimentul a fost onorat de prezența lui Daniel Bala, reprezentantul misiunii diplomatice a Consulatului General al României la Vârșeț.

În cadrul programului festiv, onorata asistență, împreună cu publicul spectator, au avut ocazia unică de a viziona un film documentar care a redat povestea unei comunități, a unor copii care au crescut sub ochii unor familii, ghidați de un vis al lor care s-a transformat în realitate. Ei au fost cei care, împreună cu coordonatoarea lor, Alexandra Lelea, au pus piatra de temelie a unei asociații culturale cum este Centrul Artei Populare, devenind păstrători fideli ai tradițiilor strămoșești. Alexandra Lelea a fost persoana care a crezut în acest vis atunci când acesta era doar o idee, ea fiind cea care a format, a crescut și a modelat generații de copii cu grijă, disciplină și dragoste pentru a promova obiceiurile și portul satului natal.

Cuvinte de bun augur au fost transmise din partea lui Daniel Bala, felicitându-i pe membrii Centrului Artei Populare din Nicolinț pentru incontestabila activitate remarcabilă de promovare a culturii române din Voivodina. După cum a remarcat, cele mai mari merite revin fondatoarei și președintei acestui centru, Alexandra Lelea, pentru curajul depus în a valorifica potențialul creativ al tinerilor din Nicolinț.

A urmat apoi un moment special în care președinta Alexandra Lelea a înmânat diplome de recunoștință celor mai merituoși membri, precum și colaboratorilor apropiați care au sprijinit activitatea Centrului Artei Populare pe parcursul celor zece ani de existență.

În continuare s-a derulat programul cultural-artistic pregătit de membrii Centrului Artei Populare, la care au participat invitații speciali și colaboratorii apropiați: soliștii instrumentiști Leonid Ardelean și David Butan, solistul vocal Stivi Miuță și Orchestra de Muzică Populară „Lyra” din Torac, sub bagheta dirijorală a lui Filip Baloș.



Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 47 din 22 noiembrie 2025

