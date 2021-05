Teatrul – o lume care ne fascinează mereu

În seara zilei de duminică, 16 mai trupa de teatru „Neica” a Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu” din Coștei a prezentat on-line, în premieră, spectacolul „Ursul” după ideile lui Cehov, un spectacol adaptat și ancorat în realitatea noastră de regizorul dr. Savu Marius, care interpretează și rolul principal.

Spectacolul a fost prezentat în cadrul ediției a 49-a a ,,Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina”.



A fost o premieră inedită și deosebită care i-a ținut pe coșteieni, dar nu numai, în fața monitoarelor, cu toate că și-ar fi dorit să fie prezenți în sala Căminului Cultural și să-i încurajeze pe actori prin ropote de aplauze, așa cum o făceau an de an. Având în vedere că și anul 2021 este sub amprenta pandemiei de coronavirus, coșteienii s-au adaptat situației.



Fabuloasa comedie a lui Cehov, „Ursul”, este o poveste despre stări extreme, oameni aflați la dualitatea neliniște – speranță, excesiv de sensibili şi de o duritate inconştientă. Toată acţiunea se petrece în timp real şi este fascinant să vezi cum o umanitate dezlănţuită trece prin toate stările posibile în doar câteva clipe. Totul începe cu un scandal monstruos și se termină cu o poveste de dragoste frumoasă dintre cei doi protagoniști Smirnov și Elena, roluri interpretate cu multă dibăcie de dr. Savu Marius și Iuliana Stepan. Un rol pe placul publicului a realizat și Ionel Bulic, care l-a interpretat pe servitorul Luca.



În lumea lui Cehov presărată cu nuanțe cenușii, consilierul psihologic Olga Petrovna, interpretată de Mariana Stratulat, încearcă să aducă un pic de culoare. Ea insistă la cei doi protagoniști Elena și Grigori să-și alimenteze mintea cu gânduri pozitive, pentru a simți emoții pozitive. Atragem ceea ce gândim. Prin acest rol, regizorul și-a dorit să transmită mesajul că nu este rușine să mergem la psiholog, în vederea redobândirii stării de bine.

