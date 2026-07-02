ASOCIAȚIA DE FEMEI „PRO ART” DIN NICOLINȚ A MARCAT ZIUA DE SÂNZIENE ȘI ZIUA UNIVERSALĂ A IEI ROMÂNEȘTI

Cu modestie și profundă trăire sufletească

Este cunoscut faptul că, acum șase ani, membrele Asociației de Femei „Pro Art” din Nicolinț au decis ca ziua de 24 iunie, când poporul român sărbătorește Ziua de Sânziene și Ziua Universală a Iei Românești, să fie una dintre activitățile organizate în fiecare an. Așa a fost până în prezent, cu mulți oaspeți, asociații de femei invitate, program cultural și alegerea celui mai frumos stand și a celei mai frumoase coronițe de Sânziene.

Din păcate, în acest an nu am fost în situația de a continua această frumoasă tradiție, motivul principal fiind lipsa surselor financiare. Dar am marcat această importantă zi din tradiția poporului român cu modestie și profundă trăire sufletească.

Ne-am adunat la sediul asociației noastre, președinta Bobița Berlovan a vorbit despre însemnătatea Zilei de Sânziene și a Zilei Universale a Iei Românești, iar Stela Ambruș a citit câteva frumoase poezii dedicate zilei de 24 iunie, când sărbătorim una dintre cele mai vechi și mai magice sărbători din tradiția românească.

Eufrozina GREONEANȚ

Articolul îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026