„IA ȘI SÂNZIENELE”, CELEBRATE CU EMOȚIE DE AF„BUNICUȚELE” DIN UZDIN

Tradiții, ii și momente artistice într-o sărbătoare românească

La sediul Asociației Femeilor „Bunicuțele” s-au sărbătorit, într-un cadru festiv, Ziua Internațională a Iei și sărbătoarea „Sânzienelor”, un eveniment dedicat tradiției, portului popular și valorilor autentice românești. Atmosfera a fost una caldă, plină de culoare, emoție și respect față de patrimoniul cultural.

Pe parcursul evenimentului a fost organizată și o expoziție de ii tradiționale, fiecare piesă vestimentară spunând o poveste despre identitate, migrație culturală și continuitate. De asemenea, participantele au realizat cununițe de Sânziene, sub îndrumarea pictoriței naive Ileana Oalge, care a lucrat împreună cu fetele, aducând un plus de creativitate și simbolistică momentului.

La eveniment au fost prezenți: Anca Corfu – consul general al României la Vârșeț, Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, Daniela Radu – directoarea CC „Doina”, precum și alte membre și invitați. Momentele artistice au fost susținute de Stela Stoia, Natalia Obădean și Antonia Obădean, care au recitat poezii și au interpretat cântece dedicate portului popular.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026