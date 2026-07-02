Tradiția florilor, dusă mai departe cu dragoste și răbdare

Jana Barbulov din Straja cultivă peste 200 de flori și spune că pasiunea, răbdarea și munca sunt secretul unei grădini frumoase

În localitatea Straja am stat de vorbă cu Jana Barbulov, o femeie pentru care florile reprezintă mai mult decât un simplu hobby. De ani de zile își îngrijește cu multă dragoste grădina, iar astăzi are peste 200 de soiuri de flori, fiecare având locul ei bine stabilit. În spatele frumuseții din curtea sa se ascund multă muncă, răbdare și pasiune.

De unde vine dragostea dumneavoastră pentru flori?

Întotdeauna mi-au fost dragi florile. De când eram mică le-am iubit, iar după ce m-am căsătorit, aceasta am continuat această tradiție și în noua mea casă. Și bunica mea avea foarte multe flori, iar după ce ea ne-a părăsit, eu am început să le îngrijesc. De atunci au devenit o parte din viața mea. De fiecare dată când merg la Vârșeț, primul lucru pe care îl fac este să cumpăr flori.

Câte flori aveți în prezent?

Acum am peste 200 de soiuri de flori. Au fost perioade când am avut chiar și aproape 300. Fiecare floare are locul ei în curte, iar în fiecare primăvară știu exact unde trebuie plantată.

Stefania ROKSA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026