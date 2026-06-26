Au fost analizate pregătirile pentru ediția din acest an a Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia

La Căminul Cultural din Glogoni a avut loc duminică, 21 iunie, cea de-a treia ședință a Consiliului Administrativ al Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia. Reuniunea a adunat membrii conducerii festivalului, reprezentanți ai organizatorilor și ai comisiilor de specialitate, care au analizat stadiul pregătirilor pentru ediția din acest an.

În cadrul ședinței a fost adoptat procesul-verbal al reuniunii precedente, după care au fost prezentate rapoartele privind activitățile desfășurate până în prezent de comitetul local de organizare din Glogoni și de Comisia Artistică a festivalului. Participanții au discutat și despre rezultatele audițiilor pentru soliștii vocali și instrumentiști, precum și despre deschiderea concursului de participare destinat asociațiilor, societăților și căminelor culturale.

Pe ordinea de zi s-au aflat și propunerile privind componența juriului, tipărirea afișelor, invitațiilor și broșurii festivalului, redactarea buletinului festivalului, iar totodată, au fost analizate propunerile pentru manifestările adiacente și au fost stabilite direcțiile de lucru pentru perioada următoare.

Pregătirile pentru ediția din acest an a festivalului intră într-o nouă etapă, după ședința desfășurată la Glogoni, localitatea gazdă a manifestării.

Președintele Consiliului Festivalului, Viorel Bălăgean, a evidențiat importanța revenirii festivalului la Glogoni și a subliniat că pregătirile decurg conform planului: „Am revenit la Glogoni după 27 de ani și sunt mândru că mă aflu aici. Toate punctele de pe ordinea de zi au fost adoptate în unanimitate. La Glogoni pregătirile sunt deja în plină desfășurare, iar lucrurile merg bine. În cadrul Consiliului de Administrație am adoptat mai multe hotărâri legate de organizarea ediției, iar toate informațiile vor fi publicate în anunțul oficial destinat căminelor, asociațiilor și societăților culturale. Sperăm să avem o participare numeroasă și o ediție reușită la Glogoni”.

Referindu-se la activitatea Adunării Festivalului, Daniela Radu, președinta adunării, a vorbit despre calendarul concursurilor și despre implicarea instituțiilor culturale: „Pe măsură ce se apropie organizarea festivalului, am avut o ședință constructivă, în cadrul căreia au fost discutate numeroase aspecte organizatorice. Anunțurile se fac pe baza fișei de înscriere și vor fi publicate în mass-media, urmând să fie transmise și reprezentanților societăților culturale. Concursul va fi deschis în perioada 22 iunie – 20 iulie, iar pe baza acestor fișe așteptăm participarea tuturor societăților și căminelor culturale. Sperăm cu drag să avem o ediție reușită și așteptăm cu nerăbdare festivalul din acest an la Glogoni”, a spus Daniela Radu.

Detalii despre programul artistic au fost prezentate de Janiel Șublea, președintele Comisiei Artistice: „În acest an am organizat două audiții pentru soliști vocali și instrumentiști. Așteptăm aproximativ 25 de soliști vocali și instrumentiști în concurs, dar și în jur de 15 participanți care vor evolua în afara concursului. Toți soliștii se vor prezenta la Glogoni pe 21 august pentru a fi acompaniați de orchestra Consiliului Național. De asemenea, vom avea și două repetiții înainte de festival, care vor avea loc în zilele de 17 și 18 august. A fost deschis și concursul, care va dura până la data de 20 iulie”, a precizat Șublea.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026