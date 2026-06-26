196 de elevi au primit distincții pentru rezultatele obținute în anul școlar

Într-un cadru festiv găzduit în sala de ceremonii a Primăriei Covăcița, autoritățile locale au premiat, joi, 18 iunie, cei mai merituoși elevi ai comunei. Evenimentul a reprezentat un moment de recunoaștere a performanțelor obținute de tinerii care, prin muncă și perseverență, au adus prestigiu școlilor pe care le reprezintă.

În total, au fost acordate 196 de distincții elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la învățătură, competiții școlare, sportive și culturale. Dintre aceștia, 29 sunt deținători ai Diplomei „Vuk Stefanović Karadžić”, șapte au fost desemnați elevi ai generației, iar 25 au obținut clasări pe podium la concursuri republicane. Totodată, 135 de elevi au fost recompensați pentru performanțele realizate în domeniul sportului, culturii și al activităților orchestrale.

Premiile au fost înmânate de vicepreședintele comunei Covăcița, Miroslav Tomaš, și de șefa Administrației Comunale, Tanja Bubeskov. În mesajele adresate celor prezenți, reprezentanții administrației locale au subliniat importanța investiției în educație și a susținerii tinerelor generații.

Elevii generației din fiecare școală au primit tablete, iar toți laureații au fost recompensați cu volume de literatură, menite să încurajeze dezvoltarea intelectuală și dragostea pentru lectură. Printre cei distinși s-au numărat și elevii Școlii Generale „Sfântul Gheorghe” din Uzdin, care au fost recompensați pentru rezultatele remarcabile obținute pe parcursul anului școlar. Au fost premiați: Adrian Marcel Cocora, Mateia Obădean, Gloria Obădean, Marian Barbu, Sebastian Arsić, Alen Šteflja, Una Șoșdean, Stela Stoia.

Prin această inițiativă, administrația locală își reafirmă sprijinul față de educație și performanță, apreciind efortul elevilor, al profesorilor și al părinților care contribuie la formarea unor generații pregătite să ducă mai departe valorile și dezvoltarea comunei Covăcița. Festivitatea s-a încheiat într-o atmosferă de bucurie și mândrie, oferind tinerilor motivația de a continua pe drumul excelenței.

Virginia PUIA

Articolul îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026