Cultură, tradiție și comunitate într-un eveniment de excepție

Evenimentul final al Zilelor Culturii Românilor din Vârșeț, ediția a IV-a – 2026, s-a desfășurat în cadrul unui proiect realizat de Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală din Vârșeț, susținut de Ministerul pentru Drepturile Omului și Minorităților și Dialogul Social, prin fondul bugetar destinat minorităților.

Manifestarea a fost deschisă de acordurile Fanfarei „Doina” din Râtișor, căreia organizatorii i-au mulțumit prin aplauzele publicului. Evenimentul s-a remarcat printr-o atmosferă selectă și aparte, oferind un program bogat de folclor, muzică și literatură, completat de expoziții etnografice și culinare ale asociațiilor de femei, o expoziție de artă plastică a Atelierului Surorile Morariu din Vârșeț, precum și prin prezentarea publicațiilor Casei de Presă și Editurii Libertatea.

Cei prezenți au avut, de asemenea, ocazia să urmărească un scurt film dedicat proiectului desfășurat în acest an.

Programul a continuat cu mesajul de salut din partea Primăriei Vârșeț, transmis de dr. Traian Căcina, membru al Executivului orașului, responsabil pentru cultură și învățământ. Acesta le-a mulțumit celor prezenți pentru participare, în ciuda temperaturilor ridicate, subliniind importanța celebrării istoriei și culturii românești în zona Vârșețului. Totodată, a felicitat Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală pentru organizarea evenimentului și și-a exprimat speranța că astfel de manifestări dedicate promovării culturii românești vor continua și în viitor. La final, le-a urat participanților vizionare plăcută și i-a invitat să rămână până la încheierea programului, când urma să fie prezentată o surpriză pregătită de organizatori.

Participanții au fost salutați și din partea Centrului Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală de către Marian Mohan, președintele instituției. În discursul său, acesta a evidențiat faptul că, pe parcursul ultimelor săptămâni, proiectul a demonstrat că istoria, literatura, muzica, teatrul și tradițiile comunității românești din Vârșeț reprezintă o moștenire vie, care merită cercetată, promovată și transmisă generațiilor viitoare. De asemenea, a subliniat că proiectul a reunit oameni de cultură, cercetători și iubitori ai patrimoniului românesc, iar rezultatele activităților desfășurate vor rămâne consemnate pentru viitor.

Președintele Centrului Românesc a adresat mulțumiri partenerilor, colaboratorilor, lectorilor și voluntarilor implicați în realizarea proiectului, precum și Ministerului pentru Drepturile Omului și Minorităților și Dialogul Social pentru sprijinul acordat. În încheiere, acesta a mulțumit publicului pentru prezență și pentru susținerea identității culturale românești din Vârșeț, apreciind că aceasta are un prezent activ și un viitor promițător, invitându-i pe toți să se bucure de programul pregătit cu această ocazie.

În cadrul manifestării a luat cuvântul și Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, care și-a exprimat aprecierea față de proiectul realizat de Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, considerându-l un demers cultural de mare succes.

Acesta a subliniat valoarea științifică și documentară a proiectului, evidențiind faptul că participanții au avut ocazia să descopere informații interesante și mai puțin cunoscute despre literatura, arta plastică, teatrul și muzica românească din zona municipiului Vârșeț și împrejurimile sale.

Daniel Bala a remarcat, de asemenea, faptul că proiectul s-a adresat în mod direct generației tinere din cadrul comunității românești din Serbia, considerând acest aspect deosebit de important pentru păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural românesc către generațiile viitoare. Potrivit acestuia, tinerii sunt cei care vor duce mai departe, cu responsabilitate și respect, moștenirea culturală românească pe teritoriul Voivodinei.

Un mesaj de bun venit a fost adresat și de către Davor Stojković, directorul Centrului Cultural din Vârșeț, care și-a exprimat bucuria de a fi gazda evenimentului final al manifestării „Zilele Culturii Românilor din Vârșeț”.

Davor Stojković a apreciat proiectul drept unul deosebit de valoros, care a reunit comunitatea în jurul culturii, tradițiilor și valorilor comune. Totodată, a subliniat că această a patra ediție a demonstrat încă o dată că diversitatea culturală, tradiția și buna conviețuire reprezintă unele dintre cele mai importante valori ale comunității locale.

În încheiere, directorul Centrului Cultural din Vârșeț le-a mulțumit participanților pentru prezență, le-a urat o seară plăcută și și-a exprimat speranța că manifestarea va continua și în anii următori, invitând publicul să se reîntâlnească și la ediția de anul viitor.

Momentul artistic al serii a fost susținut de formația de dansuri populare și grupul vocal al SCA „Mihai Eminescu” din Straja, coordonate de Ionel Omoran. În aplauzele publicului, membrii grupului au prezentat un dans tradițional și au interpretat trei cântece din repertoriul românesc, contribuind la atmosfera autentică a manifestării. În cadrul momentului artistic au evoluat și doi soliști vocali, Anastasija Stojko și Matei Suru, care s-au prezentat fiecare cu câte o piesă din Banat, fiind apreciați de public pentru interpretările lor.

În cadrul evenimentului au fost acordate diplome de gratitudine cercetătorilor și oamenilor de știință care au contribuit la realizarea prelegerilor și meselor rotunde organizate în cadrul ediției din acest an a proiectului.

Diplome de recunoștință au fost înmânate profesorului dr. Mircea Măran, doctor în istorie, pentru cele trei prelegeri susținute pe teme legate de istoria culturii românilor din Vârșeț, istoria artelor plastice și istoria teatrului din această zonă.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026

Stefania ROKSA

Fotografii:

Denis STRATULAT