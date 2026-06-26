Un grup de români din București, în vizită în Serbia

Sâmbăta trecută, pe data de 20 iunie, un grup de turiști din București a vizitat Serbia, mai precis Vârșețul, Panciova și Belgradul, fiind ghidat de agenția pancioveană de turism „Grof”, condusă de patronul Nenad Stefanović.

Grupul „Mereu Tineri” se definesc ca prieteni cărora le place să exploreze locuri frumoase, să depene amintiri, dornici de socializare, primii la distracție și voie bună. De la membrii acestui grup aflăm că a fost înființat la București, acum 15 ani, de către Ilinca Costache și fiica sa, din dorința de a oferi o alternativă frumoasă de a petrece timpul liber în mod plăcut, în special prin excursii în țară și în străinătate.

De-a lungul anilor, grupul a tot crescut și are acum în jur de 18.000 de membri. De șapte ani încoace, Ilinca duce singură acest vis mai departe, în memoria fiicei sale, dispărută pe nedrept la vârsta de 37 de ani. Ilinca organizează pentru membrii grupului excursii potrivite pentru buzunarele fiecăruia. Fie că sunt scurte sau lungi, indiferent dacă sunt despre frumusețile României sau ale oricărui colț frumos de natură din lume, ele se adresează unei comunități care vrea să se bucure de viață și de călătorii. Grupul de 39 de prieteni ai călătoriilor a făcut o incursiune de o zi la Belgrad, capitala Serbiei, și la Panciova, cu o mică oprire la Vârșeț. Unii dintre ei au fost la prima ieșire din România.

Chiar dacă sediul firmei este la București, turiștii erau și din județe din apropierea capitalei. Au aflat multe lucruri despre Serbia, sârbii din Banatul istoric, obiceiuri și tradiții…

Nenad Stefanović menționează că membrii grupului s-au declarat impresionați de cele văzute în Serbia în acest timp scurt și că și-ar mai dori să revină în Serbia.

Teodora Smolean

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 27 iunie 2026