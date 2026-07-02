„ZIUA VIȘINEI” LA JANOŠIK

Manifestare organizată cu multă pricepere și dăruire

Pe data de 27 iunie, la Janošik, localitate care face parte din comuna Alibunar, a fost organizată tradiționala manifestare „Ziua Vișinei”, fiind cea de-a XVIII-a ediție organizată de Asociația de Femei „Janošičanka” din localitatea respectivă.

Manifestarea a fost sprijinită de Asociația pentru Educație și Dezvoltare Regională din Padina, precum și de Primăria Alibunar, Cancelaria pentru Diasporă din Slovacia, DOO „Sân-Mihai”, precum și de alte persoane de bună-credință. În fiecare an, în luna iunie, localitatea Janošik devine centrul unde se adună mai multe asociații de femei, motivul fiind – vișina.

Miluška Hršćan, președinta Asociației de Femei „Janošičanka”, menționează că la această manifestație s-au prezentat mai multe asociații din Vojlovica, Kovačica, Padina, Stara Pazova, Lalić, Bački Petrovac, Kisač, precum și asociații și expozanți independenți din comuna noastră: Alibunar, Petrovasâla, Banatski Karlovac, Nicolinț, Dobrica, Novi Kozjak și Seleuș. Având în vedere că Janošik este unica localitate din comuna Alibunar în care predomină comunitatea slovacă, membrele asociației se străduiesc să-și păstreze tradițiile și obiceiurile moștenite din străbuni.

În frumosul program cultural-artistic s-au prezentat mai multe grupuri vocale, s-a ales cea mai bună prăjitură și au fost organizate câteva jocuri cu caracter competitiv, câștigătorilor fiindu-le înmânate cupe. Pe parcursul manifestării s-au servit băuturi răcoritoare, gogoși și alte produse de franzelărie, s-au vizitat biserica din localitate și expoziția de pictură naivă cu lucrări realizate de Ana Omasta și Njemec Miša, expusă în incinta Căminului Cultural.

Magdalena LUKIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026