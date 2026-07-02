CLUBUL DE FOTBAL ,,BANATUL” DIN SÂN-MIHAI

Un sezon remarcabil de care semândrește întregul sat

Conform informațiilor furnizate de Darian Tăpălagă, președintele Clubului de Fotbal ,,Banatul” din Sân-Mihai, în sezonul lăsat în urmă, echipa seniorilor a obținut un succes istoric prin promovarea în Liga Voivodinei. După un sezon extrem de dificil, două meciuri extenuante și o luptă grozavă pe gazonul verde, fotbaliștii seniori au demonstrat caracter, calitate și spiritul invincibil al campionilor. Atunci când a fost cel mai greu, nu au renunțat. Au avut încredere unii în alții și au câștigat un loc de merit printre cele mai bune cluburi din Voivodina.

În același timp, pionierii de la CF ,,Banatul” au demonstrat un joc valoros pe tot parcursul sezonului fotbalistic. Tot la fel, au evoluat în cea mai bună componență, demonstrând disciplină și unitate, plasându-se pe primul loc în Liga Pionierilor din Banatul de Sud-Est. Au confirmat în mod cert că bravii sportivi ai Clubului de Fotbal ,,Banatul” au obținut succese de care se mândresc sătenii.

În adresarea sa, Darian Tăpălagă a menționat, printre altele, că echipa campionilor din Sân-Mihai a atins apogeul său, obținând un clasament istoric, câștigând campionatul cu pionierii în același sezon, iar echipa seniorilor s-a plasat, prin rezultatele sale de vârf, la un nivel superior. Dar aceasta nu este o coincidență. Este rezultatul multor ani de muncă asiduă și al unor oameni cu viziuni clare, care și-au pus toată încrederea în acest club, chiar și atunci când nu a fost deloc ușor.

După cum a menționat Darian Tăpălagă, în spatele acestor succese stau ani de sacrificiu, nenumărate ore de muncă asiduă, multe nopți nedormite și investiții făcute de oameni care au crezut în Clubul de Fotbal ,,Banatul”. Acele persoane și-au sacrificat timpul liber pentru a-și oferi cunoștințele, energia, dar și propriile resurse financiare, pentru ca acest club sportiv să progreseze din an în an. Aceste rezultate remarcabile nu au venit peste noapte. Ele sunt o recompensă pentru tot ceea ce s-a creat de-a lungul anilor, cu dragoste, responsabilitate și cu o dorință imensă de a face din CF ,,Banatul” un club de care toată lumea să se mândrească.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026