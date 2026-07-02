UN PANEL INTERESANT DEDICAT FEMEILOR ANTREPRENOARE

Un proiect pentru emanciparea femeilor

Săptămâna trecută, la crama „Kula vetrova”, de lângă localitatea Srediștea Mică, a fost organizat un panel intitulat „Mai puternică decât crezi”. Acesta a fost un proiect al jurnalistei Sanja Marinković, dedicat emancipării femeilor, dezvoltării antreprenoriatului feminin și schimbului de experiență între femeile care au succes în diverse domenii.

Invitata specială a panelului a fost președinta Guvernului Provincial al Voivodinei, Maja Gojković, care a vorbit despre parcursul său profesional și de viață, despre provocările cu care se confruntă femeile în funcțiile de răspundere, precum și despre importanța perseverenței, educației și încrederii în sine în construirea unei cariere de succes. Referindu-se la propria experiență, ea a subliniat că munca, dăruirea și dorința de a-și asuma responsabilitatea sunt valori care aduc rezultate în timp, indiferent de obstacolele pe care femeile le pot întâmpina în drumul lor.

Gazda panelului a fost primarul orașului Vârșeț, Dragana Mitrović, care a salutat participanții și a spus că perseverența, cunoștințele și curajul sunt premise importante pentru succesul personal și profesional. Ea a subliniat importanța sprijinului reciproc, a schimbului de experiențe și a creării de oportunități care să permită femeilor să își dezvolte ideile și potențialul.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026