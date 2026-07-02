NIKOLA SELAKOVIĆ, MINISTRUL CULTURII, ÎN VIZITĂ LA VÂRȘEȚ

Semnarea contractelor pentru investiții în cultură

În sala Muzeului Orașului „Concordia”, în mod solemn, au fost semnate acordurile privind alocarea de fonduri pentru cofinanțarea proiectelor în domeniul protejării, conservării și prezentării patrimoniului cultural, digitalizării conținuturilor culturale și activităților bibliotecare și de informare. Contractele au fost semnate de către Ministerul Culturii al Republicii Serbia, Primăria Vârșeț și Institutul pentru Protecția Monumentelor Culturale din Panciova. Un total de 20.500.000 de dinari au fost alocați pentru implementarea proiectelor pe teritoriul orașului Vârșeț.

La această ceremonie de semnare au participat ministrul culturii din Guvernul Republicii Serbia, Nikola Selaković, primarul orașului Vârșeț, Dragana Mitrović, și directoarea interimară a Institutului pentru Protecția Monumentelor Culturale din Panciova, Milica Minić. La acest eveniment au fost prezenți și dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, precum și reprezentanți ai instituțiilor culturale din oraș.

Cel mai important contract a fost semnat pentru a doua fază a intervențiilor de urgență privind reparația castelului din Vlaicovăț, proiect realizat de Institutul pentru Protecția Monumentelor Culturale din Panciova, iar Ministerul Culturii a alocat 16.100.000 de dinari pentru realizarea acestui proiect. În plus, au fost semnate contracte pentru șase proiecte ale orașului Vârșeț și ale instituțiilor sale culturale, cu o valoare totală de 4.400.000 de dinari, care includ cercetări arheologice în locațiile Banatski Karlovac – Potporanj – Vlajkovac și Potporanj – Kremenjak, proiecte de digitalizare ale Muzeului Orașului Vârșeț – „Prezența digitală durabilă a Muzeului Orașului Vârșeț” și continuarea activităților, precum și proiecte de îmbunătățire a activităților bibliotecare și de informare din cadrul Muzeului Orașului și Bibliotecii Orașului Vârșeț.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026