Concertul de primăvară al ansamblurilor folclorice și orchestrei Casei de Cultură

La început de primăvară, amatorii culturali din cadrul Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou au dăruit consătenilor un spectacol de aleasă ținută artistică, menit să încânte sufletele și să reînvie frumusețea tradițiilor strămoșești. Concertul de primăvară, așa cum l-au intitulat organizatorii, desfășurat în data de 28 martie, în impunătoarea sală, a adus pe scenă ansamblurile folclorice locale, alături de oaspeții lor din Šabac.

Deschiderea spectacolului a aparținut primului ansamblu, ale cărui mișcări pline de grație au ilustrat farmecul dansurilor din Glamoč, într-o coregrafie semnată de Marija Vukoslavčević, totodată coordonatoarea artistică a tuturor ansamblurilor folclorice ale Casei de Cultură. Într-un contrast încântător, cei mai tineri interpreți, care constituie grupul preșcolar, au cucerit publicul prin candoare și energie, prezentând dansuri din Šumadija.

Orchestra de muzică populară, sub bagheta profesorului Janiel Șublea, a adus o notă de rafinament sonor, interpretând potpuriuri de cântece din Bosilegrad și Kosovo, stârnind admirația auditoriului. Ansamblul elevilor din clasele superioare a continuat periplul folcloric cu jocuri din Bela Palanka, iar primul ansamblu a revenit pe scenă cu o nouă demonstrație de virtuozitate, de această dată prin dansuri din Niš.

Momentul apariției oaspeților – Ansamblul Artistic „Čivija” din Šabac – a fost întâmpinat cu ropote de aplauze, aceștia impresionând printr-o interpretare viguroasă a dansurilor din Crna Trava.

Teodora Smolean

