Credința, muzica, poezia și dansul au unit comunitatea românească într-un eveniment dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva

Credința și cultura rămân două dintre cele mai puternice legături dintre oameni, mai ales atunci când vorbim despre păstrarea identității românești. Un asemenea moment de bucurie și comuniune a avut loc duminică, 18 octombrie, la Casa de Cultură din Cuvin, unde s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Festivalului Cultural „Armonii în Lumină”, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală Română „Lira”, cu participarea și sprijinul instituțiilor și al reprezentanților bisericești menționați în cadrul manifestării, între care Episcopia Daciei Felix și Biserica din Cuvin, reunind oameni uniți de dragostea pentru cultura românească, tradiții și credință. Sala a fost animată de prezența unui public numeros, care a urmărit cu interes momentele artistice pregătite pentru această ediție. Corurile, ansamblurile de dans, soliștii vocali și recitalurile de poezie au alcătuit un program divers, în care muzica și tradițiile au adus în prim-plan frumusețea patrimoniului cultural românesc. Evenimentul a debutat cu înmânarea diplomelor copiilor care au participat în această vară la tabăra de la Moneasa.

A fost un moment dedicat celor mici, viitorul comunității românești, prin care a fost apreciată participarea lor la activitățile organizate în cadrul taberei. Fiecare moment artistic a contribuit la atmosfera de sărbătoare, iar aplauzele spectatorilor au răsplătit implicarea celor care au urcat pe scenă. Dincolo de spectacol, întâlnirea a fost un prilej de apropiere între membrii comunității și de reafirmare a valorilor care se transmit din generație în generație.

Credința a ocupat un loc aparte în semnificația festivalului, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoare spirituală pentru numeroși credincioși. În viața comunităților românești, Biserica a avut și continuă să aibă un rol important în păstrarea limbii, a tradițiilor și a sentimentului de apartenență.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Virginia PUIA