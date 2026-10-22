Medierea – un mod de a depăși conflictele

Luni, 5 octombrie de la ora 19:00, Asociația „Tačka Susretanja” din Vârșeț a organizat prezentarea cărții „Dobri duh medijacije”, scrisă de Dragoslav Pantić, avocat. Moderatorul întâlnirii a fost Tatijana Daničić, psiholog la Centrul de Asistență Socială, iar cartea a fost editată la Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova.

Tatijana Daničić a vorbit despre colaborarea sa cu Dragoslav Pantić și despre felul în care a ajuns să fie implicată în apariția cărții. O mare parte din experiența pe care Dragoslav a adunat-o lucrând la Centrul de Asistență Socială din Belgrad este publicată în această carte care dorește să fie un ghid practic în învățarea medierii cu clienții. Autorul, printre altele, sublinează: „Oamenii care muncesc la centrele de asistență socială, ajutând alți oameni, au capacitatea de a observa mici detalii, de a recunoaște anumite comportamente ale oamenilor și de a vedea ce se află în spatele acestora.

În multe cazuri, acest lucru este important și în procesul de mediere. Medierea este un mod de a depăși conflictele, iar noi, cei care lucrăm cu oamenii, participăm foarte des la astfel de situații. În conflict, indiferent de ce natură, fiecare parte implicată acuză pe cealaltă, ea pretinzând că are dreptate. Întotdeauna cineva trebuie să fie vinovat. În procesul de mediere, cel care este vinovat nu este neapărat vinovat, iar cel care are dreptate nu are întotdeauna dreptate.”

Redactorul Editurii „Libertatea”, Marin Gașpăr a salutat publicul prezent în numele CPE „Libertatea” din Panciova și a vorbit, mai întâi despre editura „Libertății”, a informat publicul în linii mari despre producția Casei de Presă și Editură „Libertatea” mulțumind autorului că a avut încredere în editura nostră. A mulțumit și Tatijanei Daničić pentru ajutor, ea fiind un colaborator fidel al CPE „Libertatea” și nu în ultimul rând, a mulțumit Mariei Vasić Kanački pentru spațiu pus la dispoziție. În continuare a prezentat cartea, a lăudat stilul retro al coperții realizat de fiica autorului, Emilia și a citit puțin din recenziile cărții semnate de doctorul Aleksandar Antić și avocatul Vladimir Ilić.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Stefania ROCSA