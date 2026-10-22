Lansarea antologiei „Pe urmele Luminii… în vara poeziei!”

Evenimentul literar din 14 octombrie s-a desfășurat sub egida Festivalului Internațional de Poezie al Toamnei, intitulat sugestiv și poetic „Respirația cuvintelor în file arămii”, ajuns la cea de-a doua ediție. De altfel, toate manifestările culturale organizate de Casa de Presă și Editură „Libertatea” în lunile octombrie și noiembrie se vor înscrie în programul acestui festival, care a debutat anul trecut la Vârșeț și Panciova, desfășurându-se pe parcursul a două zile.

Anul acesta, evenimentul capătă o nouă amploare, extinzându-se pe durata a două luni și reunind o serie de manifestări dedicate literaturii, artei și dialogului cultural. În acest context, la sediul CPE „Libertatea” din Panciova a avut loc lansarea antologiei bilingve româno-sârbe „Pe urmele Luminii… în vara poeziei!/Tragovima Svetlosti… kroz pesničko leto!”, o apariție editorială deosebită, dedicată poeziei și dialogului literar dintre cele două limbi. Volumul a luat naștere la Coștei, cu prilejul aniversării a 80 de ani de la înființarea Cercului Literar „Lumina”, și reunește creații poetice în limbile română, sârbă, slovenă, macedoneană și muntenegreană, toate fiind traduse în limba română, având ca temă centrală vara. Antologia aduce împreună poeți care oferă cititorilor posibilitatea de a descoperi sensibilități, imagini și emoții comune.

La acest eveniment au fost prezenți și ziariști care fac parte din Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România: Emil Stanciu, vicepreședintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Mario Balint, jurnalist, Ion D. Cucu, președintele Filialei UZPR din Caraș-Severin, precum și Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț. Unul dintre cei mai importanţi și cunoscuţi scriitori sârbi, Živko Nikolić, a fost moderatorul acestei seri de poezie. În cuvântul introductiv, a subliniat frumusețea deosebită a antologiei bilingve, care reunește poezii în limbile română și sârbă, toate având ca temă vara. Acesta și-a exprimat convingerea că traducerile au fost realizate cu multă grijă și într-un mod remarcabil, păstrând sensibilitatea și expresivitatea creațiilor originale.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Magdalena LUKIĆ