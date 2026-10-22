Sebastian Ciortan povestește despre munca într-o clasă simultană și despre ce înseamnă să fii dascăl astăzi

Învățământul de astăzi este diferit de cel de acum zece sau douăzeci de ani. Copiii trăiesc într-o lume în care tehnologia și informația se schimbă repede. Pentru un învățător, una dintre cele mai importante provocări este să le fie elevilor un sprijin de încredere. După doisprezece ani la catedră, Sebastian Ciortan spune că fiecare zi este diferită, iar meseria de dascăl cere multă adaptare.

Una dintre provocările sale este să predea în aceeași clasă elevilor de clasa I și celor de clasa a III-a. Cei mici învață literele și primii pași ai scrisului, iar cei mari își dezvoltă deprinderile de citire și gramatică. Pentru ca lecțiile să se desfășoare bine, fiecare grupă are sarcini de lucru. În timp ce elevii de clasa a III-a lucrează singuri la un proiect sau fac exerciții, învățătorul îi ajută pe cei de clasa I. Apoi, grupele schimbă rolurile: elevii mai mici lucrează pe fișe, iar învățătorul le oferă celor mari explicații suplimentare.

Acest fel de lucru îi ajută pe copii să fie solidari și să aibă grijă unii de alții. Cei mici îi admiră pe elevii mai mari și învață de la ei. Cei din clasa a III-a devin, la rândul lor, un fel de mentori și învață să fie responsabili. Sebastian Ciortan spune că elevii de astăzi sunt inteligenți, receptivi la imagini și tehnologie și au acces la multă informație. Totuși, le poate fi mai greu să-și păstreze atenția pentru mult timp. De aceea, o lecție în care învățătorul vorbește, iar elevii doar ascultă, nu mai este de ajuns. Lecția trebuie să fie o poveste, o provocare sau un joc care îi pune pe copii pe gânduri. Când le trezește curiozitatea, ei se implică.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Stefania ROCSA