FABIAN CINCI ȘI TEODORA MIC, LA FESTIVALUL „LUCA NOVAC” DIN TIMIȘOARA

Festivalul-concurs de interpretare vocală și instrumentală „Luca Novac”, ajuns la cea de-a III-a ediție, și-a desemnat câștigătorii, reunind pe scena Sălii „Capitol” a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara tineri talentați, animați de dragostea pentru folclor și de dorința de a duce mai departe valorile autentice ale muzicii tradiționale românești. Printre participanții la această ediție s-au numărat și doi interpreți din Serbia, Fabian Cinci, la vioară, și Teodora Mic, în calitate de solistă vocală, care s-au remarcat prin interpretarea pieselor pregătite, obținând distincții.

Fabian Cinci a fost distins cu o mențiune la secțiunea instrumentiști, în timp ce Teodora Mic a obținut Premiul special al Radio România Reșița. Rezultatele lor reprezintă o recunoaștere a talentului și a muncii depuse pentru valorificarea și promovarea folclorului românesc. „Participarea la Festivalul Concurs de Muzică Populară «Luca Novac», desfășurat la Timișoara, a reprezentat pentru mine o experiență deosebită și o oportunitate de a-mi exprima pasiunea pentru vioară și dragostea față de muzica populară românească. Am avut onoarea de a evolua pe scenă, acompaniat de cunoscuta Orchestră «Timișul», sub bagheta domnului profesor Deian Galetin. A fost o experiență valoroasă, care mi-a oferit emoții frumoase și motivația de a continua să mă perfecționez.

În urma prestației mele, am obținut o mențiune, rezultat care mă bucură și mă încurajează să muncesc în continuare cu pasiune și dăruire. Mă bucur că am putut lua parte la acest eveniment dedicat promovării folclorului românesc și le mulțumesc tuturor celor care mă sprijină în parcursul meu muzical. Astfel de momente mă motivează să duc mai departe, prin vioară, frumusețea și autenticitatea muzicii populare românești”, a declarat pentru săptămânalul nostru Fabian Cinci.

La rândul său, Teodora Mic s-a întors acasă cu un premiu și impresii frumoase. „Pe data de 15 octombrie, la Timișoara, s-a desfășurat a treia ediție a Festivalului-concurs «Luca Novac», la care am participat pentru prima dată, reprezentând Banatul sârbesc cu piesele «Știi tu, bageo» și «Băgiță cu buze moi», din repertoriul Marianei Drăghicescu.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Teodora SMOLEAN