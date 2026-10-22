CTM „Rapid” a început în mare viteză acest sezon competițional

În cele trei runde disputate la Campionatul de tenis de masă în Divizia Banat, echipa „Rapid” din Nicolinț a obținut trei victorii. Băieții din această echipă, în frunte cu antrenorul Milan Agadișan încă de la începutul campionatului au prezentat un joc foarte calitativ și au confirmat că echipă din care fac parte se va lupta pentru locul prim în clasament, asigurându-și astfel o ascensiune într-o divizie mai înaltă.

Din cele 12 seturi disputate în cele trei meciuri numai două seturi au pierdut băieții de la CTM „Rapid” din Nicolinț. În primul meci disputat în sala de sport din Nicolinț, echipa „Rapid” a întâlnit echipa “Vršac” publicul prezent având ocazia să urmărească un meci prezentat la superlativ de jucătorii de la echipa „Rapid”. Echipa „Rapid” a învins cu rezultatul maxim de 4:0. În acest meci vârșețenii nu au avut nici o șansă să poată obține un rezultat bun. În echipa „Rapid” s-a întors cunoscutul jucător Ambruș Adrian. În meciul de la Nicolinț, jucătorii au obținut un rezultat de toată stima. Batas Veljko-Rendulić Branislav 3:0 (11:2,11:1,11:3), Mihai Dalea-Petkov Miloš 3:0 (11:4,11:5,11:2), Popa Andrei-Rendulić Miloš 3:2, (14:12,11:4,9:11,9:11,16:14). La dublu s-au întâlnit Veljko Batas,Popa Andrei-Petkov Miloš, Rendulić Miloš 3:1,(9:11,11:6,11:3,14:12).

În meciul al doilea, pe care l-a disputat echipa „Rapid” din Nicolinț a fost cel de la Sân-Mihai unde în sala sportivă jucătorii de la aceste două echipe care vin din localitățile românești au prezentat un meci foarte interesant. Echipele „Banat 2” și „Rapid” au jucat în formațiile cele mai bune și au prezentat un spectacol sportiv pentru publicul prezent în sală. În deplasare la Sân-Mihai, nicolincenii au demonstrat cunoscutul lor joc cu multe lovituri atractive și au arătat că sunt o echipă foarte puternică și bine organizată. Echipa „Rapid” din Nicolinț a învins cu rezultatul de 4:1 și a înscris încă două noi puncte în clasament. Echipa „Rapid” care în acest sezon joacă în formația Ambruș Adrian, Batas Veljko, Mihai Dalea, Popa Andrei și Aleks Turcoane a lăsat o impresie foarte frumoasă la începutul campionatului de tenis de masă la categoria masculină.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Vasilie PETRICĂ