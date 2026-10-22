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Recunoaștere și premii pentru talent și muncă

Centrul Ceh din Belgrad a lansat, în luna septembrie, un concurs de fotografie intitulat „Pixeli și poezie”, care s-a desfășurat în cadrul expoziției cu același nume, dedicată fotografilor cehi Jozef Sudek și Jaromir Funke. Concursul a fost organizat pentru două categorii de vârstă: categoria I, destinată tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, și categoria a II-a, pentru tinerii cu vârste între 19 și 30 de ani.

Elevii ȘE „Sf. Gheorghe” din Uzdin, îndrumați de profesorul Branislav Toager, au participat la acest concurs, iar festivitatea de decernare a premiilor a avut loc la Belgrad, la Centrul Ceh, pe 6 octombrie. Fotografia elevei Helena Verešan s-a numărat printre cele mai bune zece lucrări la categoria I, obținând premiul al III-lea. Fotografia ei a fost expusă alături de celelalte nouă lucrări la această festivitate. Despre succesul Helenei, profesorul Branislav Toager a spus: „Sunt mândru de ea, dar și de toți elevii noștri care au fost motivați să privească lucrurile cotidiene dintr-o perspectivă diferită, cu ajutorul imaginației, demonstrând că creativitatea nu are limite”.

Școala din Uzdin a fost recompensată pentru participarea la concurs cu volume destinate bibliotecii școlare. Referindu-se la fotografia sa, Helena a spus: „Am realizat-o fiindcă mi-a plăcut atmosfera pe care am văzut-o prin fereastra veche, iar mărul mi-a atras atenția fiindcă este un obiect obișnuit, dar, aflându-se în acel loc, mi s-a părut cumva special”. Înainte de a realiza fotografia, eleva s-a gândit la felul în care lucrurile simple din jurul nostru pot arăta cu totul diferit atunci când le privim dintr-o altă perspectivă.

„Elevii au profitat de vizita la Belgrad pentru a descoperi câteva dintre obiectivele culturale și istorice ale capitalei, dar și pentru a se bucura de ceea ce face copilăria atât de frumoasă: prietenie, joacă, râsete și momente petrecute împreună”, a menționat profesorul Toager.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 24 octombrie 2026

Stela NEDA BULIC