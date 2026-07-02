CTM „BANATUL” ȘI CTM „JEDINSTVO”

Rezultate remarcabile ale jucătorilor de tenis de masă

Jucătorii de tenis de masă pregătiți de către antrenorul Marinel Ardelean obțin rezultate însemnate la turneele la care participă. Pentru iubitorii de tenis de masă aducem câteva dintre rezultatele obținute de jucătorii de la Clubul de Tenis de Masă „Banatul“ din Sân-Mihai și Clubul de Tenis de Masă „Jedinstvo“ din Vlaicovăț.

La Turneul Internațional de tenis de masă „V Kup Millennium Vršac“ care a fost organizat la Vârșeț, jucătorii Victoria Iorga și Lionel Roman au obținut rezultate remarcabile într-o concurență foarte puternică. La Jocurile Sportive pentru tineret, la categoria tenis de masă care au fost organizate în sala sportivă din Alibunar, jucătorii Victoria Iorga, Lionel Roman, Radu Malaimare și Nevena Stamenković au obținut, de asemenea, rezultate de toată stima. La turneul de tenis de masă din luna iunie de la Belgrad, jucătoarea Victoria Iorga a obținut locul întâi iar jucătoarea Nevena Stamenkovic, locul doi.

La unul dintre cele mai mari turnee de tenis de masa, Top 12 care a fost organizat de către Asociația de Tenis de Masă a Serbiei și s-a desfășurat la Alibunar, jucătoarele antrenate de către antrenorul Marinel Ardelean au obținut rezultate frumoase și foarte însemnate la categoriile la care joacă. Jucătoarea Sara Trifon a obținut locul trei, Victoria Iorga locul șase la categoria cadete iar tânărul jucător, Beka Dejvid, locul șase la categoria mini cadeți.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026