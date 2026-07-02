ZIUA UNIVERSALĂ A IEI ROMÂNEȘTI,SĂRBĂTORITĂ LA TORAC „Sânziana, floare-aleasă”

În seara zilei de 23 iunie, comunitatea românească din Torac a sărbătorit Ziua Universală a Iei Românești, printr-o manifestare dedicată tradițiilor, culturii și identității românești. Desfășurat sub genericul sugestiv „Sânziana, floare-aleasă”, evenimentul a adus în prim-plan frumusețea portului popular, simbolistica sărbătorii de Sânziene și bogăția obiceiurilor păstrate în comunitățile românești. Manifestarea culturală a fost organizată de Societatea Română de Etnografie și Folclor din Voivodina, Asociația pentru Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici Bocăluț” din Torac și Școala Generală „George Coșbuc” din Torac.

Evenimentul era planificat inițial să se desfășoare în cadrul Complexului Etnografic „Casa Bănățeană”, un spațiu potrivit pentru o manifestare dedicată patrimoniului cultural și tradițiilor populare. Din cauza ploii, organizatorii au fost însă nevoiți să recurgă la varianta alternativă, astfel că programul s-a desfășurat în sala de spectacole a Căminului Cultural din Torac. Schimbarea locului nu a diminuat însă atmosfera de sărbătoare și nici bucuria participanților de a se reuni în jurul unui simbol atât de important al culturii românești.

Un rol deosebit în cadrul programului l-au avut elevii Școlii Generale „George Coșbuc”, care au prezentat, sub îndrumarea cadrelor didactice, o scenetă inspirată din sărbătoarea și obiceiurile de Sânziene. Într-un concept artistic plăcut și expresiv, copiii au readus în atenția publicului credințe, gesturi ritualice și elemente ale tradiției populare legate de această zi.

Prin naturalețea interpretării și prin frumusețea costumelor populare, elevii au demonstrat că tradițiile pot fi transmise tinerei generații într-o formă accesibilă și atractivă. Momentul lor a evidențiat legătura firească dintre sărbătoarea Sânzienelor și Ziua Universală a Iei, ambele celebrând frumusețea, continuitatea și spiritualitatea satului românesc.

Programul artistic a fost completat de participarea Orchestrei „Lyra” din Torac, care a oferit publicului o suită de melodii românești. Acordurile orchestrei au creat o atmosferă caldă și emoționantă, reamintind rolul important pe care muzica l-a avut și continuă să îl aibă în viața culturală a localității. Prezența orchestrei a avut și o semnificație aparte în perspectiva pregătirilor și inițiativelor legate de apropierea anului său centenar. Prin activitatea desfășurată de-a lungul generațiilor, „Lyra” a devenit una dintre expresiile continuității culturale românești din Torac.

Florin RAŞA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026