O punte frăţească între jurnalismul de securitate și presa românilor din Serbia

Publicația realizată de cunoscutul jurnalist și corespondentul de război Mario H. Balint depășește cadrul unei simple reviste dedicate analizei fenomenelor de securitate și jurnalismului de conflict, transformându-se într-un veritabil omagiu adus Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova și rolului pe care aceasta îl joacă în viața culturală și mediatică a românilor din Serbia.

Încă de pe prima pagină se observă intenția autorului de a pune în lumină această instituție. Mesajul aniversar adresat ziarului „Libertatea” și referirile la activitatea presei românești din Serbia nu apar întâmplător, ci se înscriu într-o viziune mai largă asupra rolului jurnalismului responsabil, a păstrării identității și a apărării valorilor democratice într-o lume aflată într-o continuă transformare.

Pe paginile următoare, Mario H. Balint construiește o imagine amplă și complexă a instituției „Libertatea”. Un spațiu important este acordat jubileului de 80 de ani ai săptămânalului „Libertatea”, eveniment prezentat nu doar ca aniversarea unei publicații, ci ca sărbătoarea unei întregi comunități. Autorul insistă asupra faptului că „Libertatea” este cea mai veche publicație în limba română din Serbia și una dintre instituțiile fundamentale ale românilor din această țară, o instituție care a reușit să traverseze decenii de schimbări politice, sociale și culturale fără să-și abandoneze misiunea de bază, aceea de a păstra și promova limba, cultura și identitatea românească.

În materialele publicate sunt evidențiate continuitatea neîntreruptă a apariției săptămânalului, contribuția sa la conservarea limbii române, rolul pe care l-a avut în formarea și informarea generațiilor de cititori, precum și activitatea editorială desfășurată prin revistele și volumele editate de Casa de Presă și Editură „Libertatea”. Autorul surprinde foarte bine faptul că această instituție nu reprezintă doar o redacție de presă, ci un adevărat centru cultural în jurul căruia gravitează o bună parte din viața spirituală și intelectuală a românilor din Serbia.

Un loc aparte îl ocupă prezentarea Ordinului Sretenje, una dintre cele mai importante distincții ale statului sârb, acordată în anul 2026 Casei de Presă și Editură „Libertatea”. Mario H. Balint explică semnificația acestei decorații și o încadrează în seria marilor recunoașteri de care instituția s-a bucurat în ultimele decenii. Premiul este prezentat nu ca un simplu act protocolar, ci ca o confirmare a valorii unei instituții care, prin activitatea sa, a depășit de mult limitele unei publicații locale, devenind un simbol al rezistenței culturale și al dialogului intercultural.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026