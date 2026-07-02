PREVENȚIA – CEL MAI IMPORTANT PAS PENTRU PĂSTRAREA SĂNĂTĂȚII

Interviu cu dr. spec. Adam Stoia, specialist în radiologie și diagnostic cu ultrasunete

În ultimii ani, medicii atrag tot mai des atenția asupra importanței prevenției și a controalelor medicale regulate. Multe afecțiuni pot fi depistate într-un stadiu incipient, înainte de apariția simptomelor, ceea ce crește considerabil șansele unui tratament eficient. Despre rolul investigațiilor imagistice și al ecografiei în menținerea sănătății am discutat cu dr. spec. Adam Stoia, specialist în radiologie și diagnostic cu ultrasunete.

De ce este atât de importantă prevenția în medicină?

Prevenția reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de protejare a sănătății. Numeroase boli se dezvoltă lent și nu provoacă simptome în fazele incipiente. Din acest motiv, oamenii se consideră sănătoși și ajung la medic abia atunci când apar probleme mai serioase. Controalele regulate permit depistarea la timp a unor modificări care pot indica începutul unei afecțiuni și oferă posibilitatea unei intervenții rapide.

Care este rolul ecografiei în prevenție?

Ecografia este una dintre cele mai accesibile și sigure metode de diagnostic. Ea utilizează ultrasunete și nu expune pacientul la radiații. Cu ajutorul acestei investigații pot fi examinate organele abdominale, glanda tiroidă, sânii, vasele de sânge și multe alte structuri ale organismului. În numeroase situații, ecografia poate identifica modificări înainte ca acestea să provoace simptome.

Cât de des ar trebui efectuate controalele ecografice?

Frecvența controalelor depinde de vârstă, antecedentele familiale și starea generală de sănătate. În general, este recomandat ca adulții să efectueze periodic controale preventive, iar persoanele care prezintă factori de risc să urmeze recomandările medicului. Un control realizat la timp poate contribui la depistarea unor afecțiuni ale ficatului, vezicii biliare, rinichilor, pancreasului sau ale altor organe.

Ce afecțiuni pot fi depistate prin ecografia abdominală?

Ecografia abdominală oferă informații importante despre starea organelor interne. Ea poate evidenția calculi biliari sau renali, chisturi, modificări ale ficatului, afecțiuni ale pancreasului, dilatații ale căilor urinare și alte modificări care necesită monitorizare sau investigații suplimentare. În multe cazuri, acestea sunt descoperite întâmplător, în cadrul unui control de rutină.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026