EMILI MIUL A PRIMIT BURSĂ DE LA SECRETARIATUL PROVINCIAL

Susținerea continuă a tinerilor sportivi talentați

Secretarul Provincial pentru Sport și Tineret, Dane Basta, a înmânat contracte de burse sportivilor talentați cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani, precum și antrenorilor, în cadrul programului „Talentele Sportive ale Voivodinei”, susținut de Guvernul Provincial. Prin intermediul proiectului „Talentele sportive ale Voivodinei”, Guvernul Provincial a acordat până în prezent, inclusiv anul acesta, un total de 1015 de burse pentru sportivii talentați și 205 de burse pentru tineri antrenori de pe teritoriul PA Voivodina.

Proiectul „Talentele sportive ale Voivodinei” își propune să identifice, să monitorizeze și să sprijine tinerii sportivi în drumul lor spre obținerea unor rezultate de top, precum și să ofere burse pentru formarea experților sportivi. Printre sportivii care au primit burse a fost și cunoscuta jucătoare de tenis de masă, Emili Miul la CTM „Rapid“ din Nicolinț.

La ceremonia de înmânare a burselor au fost prezenți părinții și antrenorii jucătorilor. În declarațiile făcute ulterior,, antrenorul Milan Agadișan a menționat că atât părinții precum și membrii clubului sunt mândri de faptul că Emili Miul, membră a Clubului de Tenis de Masă „Rapid” din Nikolinț, se numără printre tinerii sportivi cărora li s-a acordat o bursă în cadrul programului „Talentele Sportive ale Voivodinei”. Această recunoaștere este o confirmare a muncii sale dedicate, a rezultatelor sportive și a potențialului său deosebit pentru această disciplină sportivă.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026