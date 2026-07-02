UN REUȘIT TURNEU DE FOTBAL

Echipa „Steaua” din Sărcia a cucerit turneul de fotbal

Precum ne-a informat jucătorul Zeko Lučićanin, zilele trecute a fost organizat un turneu de minifotbal. Acest turneu de minifotbal a fost un turneu al prieteniei și a fost organizat la Srebrno jezero. De la Zeko am aflat că acest turneul al veteranilor a decurs într-o atmosferă foarte plăcută.

La turneu au participat patru echipe „Old boys M9” din Moldova Nouă, „Steaua” din Sărcia, echipa națională a Ligii veteranilor 60+ din Požarevac și echipa „KMF Topsat” din Veliko Gradište. Echipa participantă pentru prima dată la acest turneu a fost „Steaua” din Sărcia care s-a prezentat ca o echipă de calitate și a reușit să câștige primul loc.

Cu această ocazie, a fost invitată să participe la alte turnee care vor fi organizate de echipa „KMF Topsat” din Veliko Gradište, sub patronajul proprietarului motelului „Jezerska Zvezda”, a domnului Dragan Tanasković. Clubul de Futsal „KMF Topsat” și hotelul „Jezerska Zvezda” organizează întâlniri mari și de înaltă calitate ale veteranilor futsalului și fotbalului pe iarbă artificială. Clubul de futsal „KMF Topsat” participă la aproape toate turneele din România – la Craiova, Târgu Jiu, Caransebeș, Lugoj, Arad, Timișoara, Buziaș, Făget și alte localități.

În luna octombrie, la Srebrno jezero va fi organizat un mare turneu internațional de fotbal în sală pentru veterani de peste 40 de ani. Turneul se va desfășura în două săli de sport cu 16 echipe din Serbia și din regiune și este considerat unul dintre cele mai prestigioase turnee de acest gen.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026