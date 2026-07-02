Expoziție de produse pe bazăde miere de albină

La manifestarea turistică „Ziua apicultorului”, care recent a avut loc la Fântâna Fetei, am întâlnit standuri cu produse cosmetice preparate din miere de albină. Printre expozanți a fost prezentă Aleksandra Milutinović din Vârșeț. La standul ei au fost expuse o gamă largă de decorațiuni cu motive apicole.

După cum a remarcat, figurile create din ceară sunt foarte atractive pentru gospodinele care simt nevoia să fie înconjurate de natură. Aceste decorațiuni sunt produse naturale și înfrumusețează orice spațiu din casă. Printre produsele oferite cumpărătorilor s-au evidențiat: borcane rustice din ceară, decorate cu bucăți de pânză de iută, capace îmbrăcate în stofe colorate, legate cu sfoară de cânepă. De asemenea, a expus produse destinate nunților și botezurilor, precum și lumânări din ceară. Totodată, produce și diferite accesorii care se pot alătura produselor și care, în acest mod, pot deveni o decorațiune interesantă la o manifestare sau petrecere de orice gen.

Tot la manifestarea turistică de la Fântâna Fetei am întâlnit-o pe Renata Marković din Banatski Karlovac, care a expus diferite sortimente de miere: de salcâm, de livadă și de rapiță. După cum a menționat, în familia soțului, apicultura este o ramură de bază și o tradiție moștenită din tată în fiu.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 4 iulie 2026